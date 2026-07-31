    • 31 de julio de 2026 - 10:23

    Conmoción por la muerte de una mujer en extrañas circunstancias

    La hallaron en un desesperante estado y la trasladaron de urgencia al hospital, aunque allí llegó sin vida. En su boca hallaron pequeños fragmentos sólidos de color blanco, que están siendo analizados.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 38 años falleció este miércoles luego de ser trasladada de urgencia desde la localidad de Los Miranda, departamento Río Hondo, hacia el Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del deceso. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el miércoles por la mañana y generó conmoción en la provincia.

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    La alerta fue recibida por personal de la Comisaría Comunitaria N°57, luego de que una familiar solicitara asistencia debido a que la mujer había sufrido una descompensación en su domicilio.

    Ante la situación, fue trasladada en ambulancia hasta el CIS de Termas, pero al momento de ingresar al centro asistencial ya se encontraba sin signos vitales. Personal médico de guardia realizó las primeras intervenciones en la sala de Shock Room, aunque no logró revertir el cuadro.

    Durante el examen médico, los profesionales detectaron pequeños fragmentos sólidos de color blanco en la cavidad bucal de la mujer, un elemento que será analizado por las autoridades correspondientes para determinar si tuvo relación con su fallecimiento.

    Familiares de la víctima señalaron que atravesaba distintos problemas de salud. Indicaron que padecía diabetes y que aproximadamente un mes atrás había permanecido internada por un cuadro de neumonía y una afección en los riñones, situación que había requerido atención médica.

    Además, allegados manifestaron que la mujer atravesaba un cuadro depresivo y que, anteriormente, había protagonizado episodios de autolesiones e intentos de quitarse la vida. Estos antecedentes serán tenidos en cuenta dentro de la investigación. Hoy la Policía y la Justicia trabajan para establecer con precisión las causas de la muerte y aguardan los informes médicos y periciales que permitan esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, se continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar cómo fueron los últimos momentos de la víctima.

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