    • 3 de agosto de 2026 - 08:45

    En un boliche: denunció que patovicas lo desfiguraron

    Aseguró que fue atacado en patota por varios custodios y que en la comisaría no le tomaron la denuncia.

    En un boliche: denunció que patovicas lo desfiguraron

    En un boliche: denunció que patovicas lo desfiguraron

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    Un joven denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte del personal de seguridad privada del Salón Vial, ubicado en la ciudad capital de San Luis, durante la madrugada de este domingo, cerca de las 4:30, informó El Diario de la República .

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    De acuerdo con su testimonio, había concurrido al evento bailable en compañía de su madre y la pareja de ella. El hecho se desencadenó mientras se encontraba bailando solo y uno de los custodios se le acercó para exigirle que se retirara del establecimiento.

    Al consultar las razones de la medida, el trabajador de seguridad habría reaccionado de forma violenta, sujetándolo del cuello para sacarlo por la fuerza al exterior.

    Una vez fuera del predio, la agresión se intensificó. Según la exposición del damnificado, al menos cinco integrantes del equipo de seguridad lo redujeron, lo tiraron al suelo y lo golpearon con patadas en la cabeza mientras lo trasladaban hacia la zona de la ruta, sin permitirle posibilidad alguna de defensa.

    Tras el episodio, un móvil de la Comisaría 39° arribó al lugar del hecho. Los efectivos policiales tomaron los datos del agredido y solicitaron la presencia de una ambulancia. Sin embargo, el joven remarcó que los patovicas involucrados no fueron demorados por las fuerzas de seguridad y a él se le permitió retirarse del sitio por sus propios medios.

    Posteriormente, el damnificado intentó radicar la denuncia formal en la dependencia policial correspondiente, pero se encontró con negativas operativas: "Fui a la Comisaría 39 y no me quisieron tomar la denuncia porque estaban ocupados; estoy esperando que pasen por mi domicilio", sostuvo. El joven busca avanzar por las vías legales para que se identifique y juzgue a los responsables del ataque.

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