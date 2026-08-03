    • 3 de agosto de 2026 - 09:51

    Identificaron a los dos médicos fallecidos en una tragedia

    Un camión cruzó de carril por causas que se investigan e impactó de frente contra un automóvil en la AP-01.

    Identificaron a los dos médicos fallecidos en una tragedia

    Identificaron a los dos médicos fallecidos en una tragedia

    Foto:

    El siniestro se registró en el kilómetro 64,5 en la jornada del viernes, en la mano con sentido hacia Rosario de la Autopista Provincial AP-01 "Brigadier General Estanislao López", cuando por causas que son materia de investigación, un camión invadió el carril contrario e impactó de frente contra un automóvil en el que se desplazaban las víctimas.

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    Como consecuencia del violento choque, dos personas perdieron la vida en el lugar, Además, una tercera quedó atrapada dentro del vehículo, fue rescatada por los equipos de emergencia y trasladada a un hospital de la región.

    Las víctimas fatales fueron los médicos Alejo Vicentín, de Avellaneda, y Agustín Ferreyra Greca, de Paraná, Entre Ríos. Ambos compartían la residencia médica en Rosario y viajaban juntos cuando ocurrió el impacto.

    Desde Protección Civil de Santa Fe se confirmó que el camión se cruzó de carril, lo que generó el encontrazo, y que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.

    En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Barrancas, efectivos policiales, personal sanitario y agentes de seguridad vial. Como consecuencia del operativo, el tránsito en sentido hacia Rosario permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, con desvíos por la Ruta Nacional Nº 11.

    La investigación quedó a cargo del fiscal Julio Lema, quien ordenó las primeras pericias para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

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