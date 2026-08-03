"Es tremendo lo que nos pasó", la dueña de la joyería M&G denunció que los ladrones actuaron con total tranquilidad durante cuatro minutos

Sonia Arena aseguró que dos delincuentes se llevaron más de 750 relojes y joyas por un valor estimado de entre 20 y 30 millones de pesos.

La propietaria de la joyería M&G, Sonia Arena, expresó su indignación tras el millonario robo sufrido durante la madrugada de este lunes en el local ubicado sobre la peatonal Tucumán, entre Rivadavia y avenida Central. En declaraciones a Radio Sarmiento, afirmó que los delincuentes permanecieron cuatro minutos dentro del comercio, pese a que se activó la alarma, y aseguró que "no hubo presencia policial en ningún momento".

"Nos llamaron temprano para avisarnos que habían violentado la puerta y que habían entrado a la joyería. Se llevaron toda la relojería de las primeras marcas, como Casio, Inconcep y Aliscal. Nos robaron más de 750 relojes", relató la comerciante. "Nos llamaron temprano para avisarnos que habían violentado la puerta y que habían entrado a la joyería. Se llevaron toda la relojería de las primeras marcas, como Casio, Inconcep y Aliscal. Nos robaron más de 750 relojes", relató la comerciante.

Arena estimó que las pérdidas rondan entre 20 y 30 millones de pesos, aunque aclaró que todavía continúan realizando el inventario. Además de los relojes, los ladrones sustrajeron artículos de platería y otros elementos que se encontraban tanto en las vidrieras como en el interior del local.

Según explicó, los delincuentes no rompieron la puerta principal, sino que dañaron la parte superior del acceso para desplazarla y generar un espacio por el que lograron ingresar. "Son personas flaquitas, porque pasaron por ese lugar. Eran dos y estuvieron exactamente cuatro minutos adentro, eso es lo que muestran las cámaras", detalló.

La dueña del comercio señaló que el robo ocurrió alrededor de la 1.09 de la madrugada y que, si bien la sirena exterior y la alarma interna se activaron, nadie acudió al lugar mientras el hecho se desarrollaba. "La alarma sonó, después rompieron la sirena de afuera, ingresaron, volvió a sonar la alarma del local y recién cuando terminó de sonar empezaron a llevarse todo. Después también rompieron la alarma que estaba adentro", explicó.