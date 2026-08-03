"Es tremendo lo que nos pasó", la dueña de la joyería M&G denunció que los ladrones actuaron con total tranquilidad durante cuatro minutos

La propietaria de la joyería M&G, Sonia Arena, expresó su indignación tras el millonario robo sufrido durante la madrugada de este lunes en el local ubicado sobre la peatonal Tucumán, entre Rivadavia y avenida Central. En declaraciones a Radio Sarmiento, afirmó que los delincuentes permanecieron cuatro minutos dentro del comercio, pese a que se activó la alarma, y aseguró que "no hubo presencia policial en ningún momento".
"Nos llamaron temprano para avisarnos que habían violentado la puerta y que habían entrado a la joyería. Se llevaron toda la relojería de las primeras marcas, como Casio, Inconcep y Aliscal. Nos robaron más de 750 relojes", relató la comerciante. "Nos llamaron temprano para avisarnos que habían violentado la puerta y que habían entrado a la joyería. Se llevaron toda la relojería de las primeras marcas, como Casio, Inconcep y Aliscal. Nos robaron más de 750 relojes", relató la comerciante.
Arena estimó que las pérdidas rondan entre 20 y 30 millones de pesos, aunque aclaró que todavía continúan realizando el inventario. Además de los relojes, los ladrones sustrajeron artículos de platería y otros elementos que se encontraban tanto en las vidrieras como en el interior del local.
Según explicó, los delincuentes no rompieron la puerta principal, sino que dañaron la parte superior del acceso para desplazarla y generar un espacio por el que lograron ingresar. "Son personas flaquitas, porque pasaron por ese lugar. Eran dos y estuvieron exactamente cuatro minutos adentro, eso es lo que muestran las cámaras", detalló.
La dueña del comercio señaló que el robo ocurrió alrededor de la 1.09 de la madrugada y que, si bien la sirena exterior y la alarma interna se activaron, nadie acudió al lugar mientras el hecho se desarrollaba. "La alarma sonó, después rompieron la sirena de afuera, ingresaron, volvió a sonar la alarma del local y recién cuando terminó de sonar empezaron a llevarse todo. Después también rompieron la alarma que estaba adentro", explicó.
Las imágenes de seguridad ya fueron entregadas a la Policía, aunque Arena indicó que los autores actuaron con el rostro cubierto. "Estaban encapuchados o con cascos. No se les ve la cara, por lo menos en nuestras cámaras", comentó.
La comerciante también cuestionó la falta de vigilancia en uno de los sectores comerciales más transitados de la provincia. "Hace muchos años que no hay presencia policial fija en esta parte de la peatonal. Antes siempre había efectivos en los extremos, pero ahora no. De noche esto queda como una zona de nadie", sostuvo.
Finalmente, expresó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesan los comerciantes del microcentro. "Es tremendo lo que nos pasó. No tengo palabras. Si roban una joyería en plena peatonal, imaginate cómo está la zona", concluyó.