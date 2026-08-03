[VIDEO] Así fue el robo exprés a una joyería en pleno centro: se embolsaron unos $30 millones en mercadería

Así fue el robo exprés a una joyería en pleno centro: se embolsaron unos $30 millones en mercadería

Compartir







Un video de seguridad se convirtió en la pieza clave para la investigación del audaz robo concretado durante la madrugada de este lunes en plena peatonal. Las cámaras registraron el paso a paso del golpe que delincuentes dieron en una joyería ubicada en la esquina de Tucumán y Rivadavia, de donde se llevaron gran parte de la mercadería en apenas cuatro minutos.

El registro audiovisual, que ya está bajo la lupa de los investigadores, muestra la precisión y rapidez con la que actuaron los sospechosos —presuntamente un hombre y una mujer— alrededor de la 1 de la madrugada, aprovechando la escasa circulación de personas.

Las imágenes exponen la facilidad con la que ingresaron al local. Tal como relató la dueña del comercio, Sonia Arenas, el video confirma que "no rompieron la puerta, solo la corrieron un poquito para entrar".

En las grabaciones se observa claramente cómo los malvivientes vaciaron las vidrieras y se alzaron con más de 150 relojes de marca y objetos de platería, provocando una pérdida estimada que supera los 30 millones de pesos.

Asimismo, las filmaciones comprueban que los ladrones "estuvieron 4 minutos adentro, se tomaron todo el tiempo del mundo", según lamentó la propietaria, quien además cuestionó la falta de asistencia a pesar de que la alarma sonó durante varios minutos.