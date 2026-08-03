Atropelló, mató y huyó en la Circunvalación: imputan por homicidio culposo al automovilista

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Este lunes se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa judicial que investiga el trágico deceso de Ricardo Rodríguez, el motociclista de 57 años que fue embestido durante la madrugada del pasado lunes en la Avenida de Circunvalación, entre Avenida Ignacio de la Roza y calle Nuche. En el banquillo de los acusados se sentó Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo, imputado por el delito de homicidio culposo tras haber huido de la escena sin prestar auxilio a la víctima. Además, la Justicia le dictó medidas especiales en el marco del proceso.

El desenlace fatal se produjo días despúes del accidente, luego de que Rodríguez permaneciera internado durante varios días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Guillermo Rawson. El hombre ingresó al centro de salud con un cuadro de extrema gravedad como consecuencia del violento impacto. Presentaba traumatismo encéfalo craneano, fractura de nueve costillas, fractura de muñeca, fisura de cadera y una contusión pulmonar, lo que exigió un monitoreo permanente de su presión intracraneal por el severo compromiso neurológico.