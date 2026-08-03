    • 3 de agosto de 2026 - 10:21

    "Había hostigamiento, violencia verbal y también física", el desgarrador relato de la mamá de Gemma Álvarez

    Griselda rompió el silencio y recordó la relación que su hija mantenía con su expareja. Aseguró que existían episodios de violencia verbal y física, pidió que el crimen no quede impune y dijo que ahora su prioridad es contener a su nieta.

    Femicidio de Gemma Álvarez.

    Femicidio de Gemma Álvarez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la voz quebrada por el dolor, Griselda, madre de Gemma Álvarez, habló por primera vez tras el femicidio de su hija y aseguró que desde hacía tiempo intentaba convencerla de terminar la relación con quien hoy está acusado del crimen.

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    Según relató, su hija atravesaba una relación marcada por el hostigamiento. "Había mucho hostigamiento, violencia verbal y también física", sostuvo, aunque evitó profundizar sobre algunos aspectos de la causa por recomendación de su abogada.

    Griselda describió a Gemma como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. "Mi hija era una persona carismática, llena de luz, llena de vida. Quería progresar, tenía muchos proyectos. Era una madre muy abnegada y siempre priorizó a su hija antes que nada", afirmó. La mujer confesó que aún intenta comprender lo ocurrido y recordó la desesperada búsqueda que emprendió el día del crimen. "Yo ese día busqué intensamente a mi hija", dijo conmovida.

    Al finalizar la entrevista, realizó un pedido directo a la Justicia. "Mi pedido es de justicia. La muerte de mi hija no puede quedar impune", reclamó.

    La abogada de la familia Gemma Álvarez pedirá revisar las medidas de protección a las víctimas

    La abogada Fabiana Salinas, quien representa a la familia de Gemma Álvarez, confirmó que se presentará como querellante en la causa para acceder al expediente y colaborar con la investigación.

    La letrada adelantó que, además de acompañar el trabajo del Ministerio Público Fiscal, impulsará una revisión de las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia de género. "Aquí había varias denuncias previas y consideramos que las medidas de protección no fueron suficientes para garantizar la seguridad de Gema", sostuvo.

    Salinas evitó anticipar las pruebas que incorporará a la causa para no entorpecer la investigación, aunque confirmó que una vez que acceda al expediente evaluará nuevos elementos para fortalecer la acusación. Además, manifestó su preocupación por la situación de la hija de la víctima y señaló que solicitará asistencia integral para la menor y su entorno familiar.

    "La familia está totalmente destruida. Una niña de 11 años se quedó sin su mamá y con su padre detenido. Es una situación extremadamente dolorosa", concluyó. "La familia está totalmente destruida. Una niña de 11 años se quedó sin su mamá y con su padre detenido. Es una situación extremadamente dolorosa", concluyó.

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