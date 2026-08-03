"Había hostigamiento, violencia verbal y también física", el desgarrador relato de la mamá de Gemma Álvarez

Con la voz quebrada por el dolor, Griselda, madre de Gemma Álvarez, habló por primera vez tras el femicidio de su hija y aseguró que desde hacía tiempo intentaba convencerla de terminar la relación con quien hoy está acusado del crimen.

En diálogo con Radio Sarmiento, recordó que Gemma estuvo en pareja con el acusado durante unos doce años y que de esa relación nació la hija que ambos tenían en común . "Yo traté siempre de hablarle para que se saliera de esa relación porque siempre se separaba, iba y volvía . No cambiaba la situación para nada", expresó.

Según relató, su hija atravesaba una relación marcada por el hostigamiento. "Había mucho hostigamiento, violencia verbal y también física" , sostuvo, aunque evitó profundizar sobre algunos aspectos de la causa por recomendación de su abogada.

Griselda describió a Gemma como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. "Mi hija era una persona carismática, llena de luz, llena de vida. Quería progresar, tenía muchos proyectos. Era una madre muy abnegada y siempre priorizó a su hija antes que nada", afirmó. La mujer confesó que aún intenta comprender lo ocurrido y recordó la desesperada búsqueda que emprendió el día del crimen . "Yo ese día busqué intensamente a mi hija", dijo conmovida.

También reveló que existen audios en los que, según indicó, se evidencia el hostigamiento que sufría Gemma por parte de su expareja , aunque señaló que aún resta analizar otros registros que están en poder de una amiga de la víctima. Ahora, explicó, toda su energía está puesta en acompañar a su nieta de 11 años. "Me arrebataron a mi hija con tantos proyectos de vida. Ahora me queda una misión muy grande, que es contener a mi nieta. Ella no la está pasando muy bien", expresó.

Al finalizar la entrevista, realizó un pedido directo a la Justicia. "Mi pedido es de justicia. La muerte de mi hija no puede quedar impune", reclamó.

La abogada de la familia Gemma Álvarez pedirá revisar las medidas de protección a las víctimas

La abogada Fabiana Salinas, quien representa a la familia de Gemma Álvarez, confirmó que se presentará como querellante en la causa para acceder al expediente y colaborar con la investigación.

La letrada adelantó que, además de acompañar el trabajo del Ministerio Público Fiscal, impulsará una revisión de las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia de género. "Aquí había varias denuncias previas y consideramos que las medidas de protección no fueron suficientes para garantizar la seguridad de Gema", sostuvo.

Salinas evitó anticipar las pruebas que incorporará a la causa para no entorpecer la investigación, aunque confirmó que una vez que acceda al expediente evaluará nuevos elementos para fortalecer la acusación. Además, manifestó su preocupación por la situación de la hija de la víctima y señaló que solicitará asistencia integral para la menor y su entorno familiar.

"La familia está totalmente destruida. Una niña de 11 años se quedó sin su mamá y con su padre detenido. Es una situación extremadamente dolorosa", concluyó. "La familia está totalmente destruida. Una niña de 11 años se quedó sin su mamá y con su padre detenido. Es una situación extremadamente dolorosa", concluyó.