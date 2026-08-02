Femicidio de Gemma Álvarez en Costanera: secuestraron el cuchillo que habría utilizado Matías Marín

El dato que surgió de la audiencia en la que imputaron a Matías Marín por el brutal femicidio de Gemma Álvarez fue el secuestro de un cuchillo tipo tramontina de 25 cm con sangre hallado en un descampado cerca de donde ocurrió el hecho de sangre. Fiscalía sospecha que el elemento cortopunzante fue descartado por el acusado cuando huyó a campo traviesa.
Según indicaron el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral el elemento secuestrado será sometido a pericias y se sumará a los elementos de convicción para mantener la imputación contra Marín po el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, cuya única pena es la prisión perpetua.
Por orden del juez Sergio López Martí, el acusado quedó detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por el término de un año, mismo monto fijado para la investigación penal preparatoria.
La Fiscalía sostiene que Marín persiguió a su expareja cuando salía de su casa rumbo al trabajo el jueves 30 de julio, la encerró con su automóvil sobre avenida Costanera y, tras hacerla caer de la motocicleta en la que circulaba, la atacó con un cuchillo, provocándole 31 heridas cortopunzantes, según determinó la autopsia.
Tres testigos son clave en el hecho: un penitenciario que vio el momento del ataque cuando se dirigía a su lugar de trabajo, un empleado municipal que acudió a socorrer a la víctima cuando escuchó los pedidos de auxilio y un policía que hacía adicionales en la central eléctrica ubicada cerca del Predio Costanera Ferial. El uniformado realizó un disparo al aire para amedrentar al atacante tras escuchar los gritos de la víctima.