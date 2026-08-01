    • 1 de agosto de 2026 - 22:24

    Identificaron al hombre que murió mientras corría por una calle de Capital

    Se trata de Andrés Gómez, de 47 años. Se descompensó mientras realizaba actividad física y falleció pese a las maniobras de reanimación. La Justicia investiga el hecho.

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    Andrés Gómez tenía 47 años. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El episodio ocurrió alrededor de las 10.30, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre un hombre tendido en la vereda que, según los primeros reportes, se encontraba convulsionando.

    De acuerdo con las primeras actuaciones de la investigación, Gómez estaba realizando su recorrido habitual cuando se descompensó de manera repentina y cayó al suelo.

    Personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias. Sin embargo, pese a los esfuerzos, los profesionales de la salud constataron su fallecimiento en el lugar.

    Minutos después arribaron efectivos de la Policía de San Juan y personal de la UFI Delitos Especiales, que realizaron las primeras pericias, relevaron pruebas y tomaron declaraciones a testigos para reconstruir lo ocurrido.

    En el marco de la investigación, también fueron entrevistados familiares de la víctima y su médico de cabecera. Según trascendió, Gómez presentaba antecedentes de problemas cardíacos, un dato que forma parte de las actuaciones judiciales.

    Por disposición de la Justicia, en el lugar trabajó personal de Criminalística junto con el médico legista. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento. La causa continúa bajo la investigación de la UFI Delitos Especiales.

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