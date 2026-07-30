Asesinaron a una mujer en la Costanera: hallan el cuerpo junto a una moto y todo apunta a su expareja

Muerte en la Costanera: hallan el cuerpo de una mujer junto a una moto tirada.

Compartir







Un brutal hecho de violencia conmociona a la provincia en las primeras horas de este jueves. El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en la zona de la Costanera, tras lo cual las fuerzas de seguridad montaron un amplio e inmediato operativo en toda la zona.

Las primeras informaciones surgidas en el lugar indican que la causa se investiga bajo la hipótesis de un femicidio. Según las líneas principales que manejan las autoridades, el ataque se habría desencadenado luego de una feroz persecución: un hombre a bordo de un automóvil persiguió a alta velocidad a la víctima, quien intentaba huir al mando de una motocicleta.

En el trayecto, el conductor del vehículo logró cerrarle el paso e interceptarla. Acto seguido, descendió del rodado y efectuó varios disparos con un arma de fuego, provocándole la muerte de manera instantánea.

Cometido el crimen, el agresor se dio a la fuga. La policía desplegó un operativo cerrojo para acorralar y detener al sospechoso, a quien se busca intensamente tras los datos preliminares que señalan que se desplazaría en un auto Volkswagen Gol de color blanco.