Ladrones disfrazados de policías irrumpieron en una casa y escaparon con dinero

La víctima fue reducida por varios hombres, uno de ellos armado. Tras el robo, los sospechosos huyeron en un automóvil y la Justicia inició una investigación.

Un hombre fue víctima de un violento robo este martes por la tardenoche en el barrio Villa Retiro, en la ciudad de Córdoba, cuando un grupo de delincuentes que simulaba ser personal policial irrumpió en su vivienda, lo redujo por la fuerza y escapó con una suma de dinero, según delcaró el denunciante.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Los Viveros al 900. Según la denuncia, varios hombres sorprendieron al propietario de la casa y lo golpearon para concretar el asalto. De acuerdo con la información oficial, al menos uno de los integrantes de la banda estaba armado.

Tras apoderarse del dinero, cuyo monto no fue precisado, los delincuentes abandonaron el lugar a bordo de un automóvil antes de la llegada de la Policía. La víctima sufrió una escoriación en una mano y posteriormente radicó la denuncia correspondiente.