Batalla campal entre vecinos en Caucete: destrozaron un patrullero y tuvo que intervenir el GERAS

El violento enfrentamiento ocurrió entre vecinos de Las Talas y el barrio Pie de Palo. Hubo golpes de puño, pedradas y un móvil policial terminó con el parabrisas destruido.

Una violenta pelea entre vecinos de Las Talas y el barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete, obligó a un importante despliegue policial durante la tarde de este martes. El enfrentamiento incluyó golpes de puño, una lluvia de piedras y terminó con un patrullero de la Comisaría 37° seriamente dañado, por lo que fue necesaria la intervención del Grupo GERAS para controlar la situación.

De acuerdo con la información preliminar, el conflicto tendría su origen en viejas disputas entre familias de ambos sectores, que volvieron a enfrentarse en la vía pública y generaron momentos de extrema tensión.

Los primeros efectivos que llegaron al lugar intentaron calmar los ánimos, pero la situación se desbordó rápidamente. En medio de los disturbios, un grupo de personas atacó un móvil policial de la Comisaría 37ª, provocando la rotura del parabrisas a piedrazos. Ante la escalada de violencia, la Policía solicitó el apoyo del Grupo GERAS, cuyos integrantes intervinieron para dispersar a los involucrados y recuperar el control de la zona.

Hasta el momento, no se informaron personas detenidas, aunque las actuaciones judiciales continúan y los investigadores trabajan para identificar a quienes participaron de los incidentes y ocasionaron los daños al móvil policial. Las autoridades también buscan determinar la mecánica del enfrentamiento y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.