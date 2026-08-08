    • 8 de agosto de 2026 - 17:16

    La Escuela Industrial llama a cubrir cuatro cargos de preceptor/a: requisitos y cómo postularse

    La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), lanzó una nueva convocatoria destinada a aspirantes interesados en cubrir cuatro cargos de preceptor y preceptora.

    La escuela industrial convoca a vacantes de preceptor/ar.
    La escuela industrial convoca a vacantes de preceptor/ar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El establecimiento preuniversitario abrió el proceso de selección dirigido a todos aquellos postulantes que se encuentren debidamente inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.

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    Detalles del ofrecimiento

    El procedimiento de asignación de las vacantes se llevará a cabo de forma presencial bajo el siguiente cronograma y locación:

    Fecha: Martes 11 de agosto.

    Hora: 12:00 (con tolerancia de espera según normativa habitual).

    Lugar: Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil (R.A.C.E.) de la institución.

    • CARGO: Preceptor. (Varón) DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. CARÁCTER. Suplente.
    • CARGO: PRECEPTOR(Varón). DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. CARÁCTER. Suplente.
    • CARGO: PRECEPTOR/A. DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 12.30 a 17.30 hs. CARÁCTER. Suplente REEMPLAZO
    • CARGO: PRECEPTOR/A. DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 12.30 A 17.30 hs. CARÁCTER. Suplente.

    El ofrecimiento será el MARTES 11 de agosto 2026 a las 12.00 HS, EN R.A.C.E

    El presente llamado se realizará conforme al siguiente detalle:

    • A) Se dará prioridad en primer lugar, a los aspirantes Titulares del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes Titulares de los otros IPU .
    • B) En segundo lugar, a los aspirantes Interinos del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes interinos de los otros IPU.
    • C) En tercer lugar, a los aspirantes Suplentes del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes suplentes de los otros IPU.
    • D) Finalmente, se hará el ofrecimiento a los aspirantes presentes que no pertenecen a los IPU, por orden de mérito según figura en el listado brindado por la junta de clasificación docente de la UNSJ.

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