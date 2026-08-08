La Escuela Industrial llama a cubrir cuatro cargos de preceptor/a: requisitos y cómo postularse

El establecimiento preuniversitario abrió el proceso de selección dirigido a todos aquellos postulantes que se encuentren debidamente inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.
La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), lanzó una nueva convocatoria destinada a aspirantes interesados en cubrir cuatro cargos de preceptor y preceptora.
El establecimiento preuniversitario abrió el proceso de selección dirigido a todos aquellos postulantes que se encuentren debidamente inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.
El procedimiento de asignación de las vacantes se llevará a cabo de forma presencial bajo el siguiente cronograma y locación:
Fecha: Martes 11 de agosto.
Hora: 12:00 (con tolerancia de espera según normativa habitual).
Lugar: Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil (R.A.C.E.) de la institución.
El ofrecimiento será el MARTES 11 de agosto 2026 a las 12.00 HS, EN R.A.C.E
El presente llamado se realizará conforme al siguiente detalle: