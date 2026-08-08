La Escuela Industrial llama a cubrir cuatro cargos de preceptor/a: requisitos y cómo postularse

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El establecimiento preuniversitario abrió el proceso de selección dirigido a todos aquellos postulantes que se encuentren debidamente inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.

Por Redacción Diario de Cuyo

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El procedimiento de asignación de las vacantes se llevará a cabo de forma presencial bajo el siguiente cronograma y locación:

Hora: 12:00 (con tolerancia de espera según normativa habitual).

Lugar: Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil (R.A.C.E.) de la institución.

CARGO: Preceptor. (Varón) DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. CARÁCTER. Suplente.

CARGO: PRECEPTOR(Varón). DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. CARÁCTER. Suplente.

CARGO: PRECEPTOR/A. DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 12.30 a 17.30 hs. CARÁCTER. Suplente REEMPLAZO

CARGO: PRECEPTOR/A. DIAS Y HORARIOS. Lunes a viernes de 12.30 A 17.30 hs. CARÁCTER. Suplente.

El ofrecimiento será el MARTES 11 de agosto 2026 a las 12.00 HS, EN R.A.C.E

El presente llamado se realizará conforme al siguiente detalle: