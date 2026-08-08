Insólito en San Juan: una conductora se metió con su auto en plena Peatonal

La escena sorprendió a quienes caminaban por el centro sanjuanino este sábado por la mañana. Una mujer ingresó con un auto gris a la Peatonal y avanzó lentamente por el sector mientras dos policías caminaban a su lado. Por ahora, no se sabe por qué terminó allí.

Una mujer ingresó con su auto a la Peatonal de San Juan

Una situación tan inesperada como llamativa alteró por unos minutos la rutina del centro de San Juan. Cerca de las 10 de este sábado, una conductora ingresó con su vehículo a la Peatonal, una zona destinada exclusivamente al tránsito de personas, y recorrió parte del sector a baja velocidad.

La secuencia fue registrada por un testigo con su teléfono celular y rápidamente comenzó a circular. En las imágenes se observa un Peugeot 206 gris avanzando lentamente por la Peatonal, mientras dos efectivos policiales caminaban a su lado.

Hasta el momento, no trascendió qué llevó a la mujer a ingresar con el vehículo al sector peatonal. No se informó si se trató de una equivocación, si hubo alguna circunstancia particular que provocó la maniobra o si recibió alguna indicación para circular por allí.