Última semana para acceder a controles visuales gratuitos y anteojos en San Juan

Las familias sanjuaninas tendrán una última semana para aprovechar los controles gratuitos de salud visual que viene realizando el programa “Ver para Ser Libres”. Después de recorrer distintos puntos de la provincia desde fines de julio, los dos colectivos oftalmológicos completarán su itinerario entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto .

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En esta etapa final, las unidades llegarán a Chimbas, 25 de Mayo y Jáchal , con atención destinada principalmente a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años . Los controles son gratuitos, no requieren inscripción previa ni turno y los interesados deben concurrir con DNI.

El objetivo es detectar dificultades visuales de manera temprana y, cuando los profesionales determinen que es necesario, avanzar también con la confección y entrega de anteojos sin costo . Las unidades cuentan con equipamiento oftalmológico, diferentes modelos de armazones y un laboratorio para preparar los cristales de acuerdo con la graduación indicada.

El cronograma comenzará este lunes en Chimbas y terminará el viernes en Jáchal. Estos son los lugares y horarios previstos:

Los profesionales realizan controles de agudeza visual y estudios oftalmológicos para determinar si los chicos presentan alguna dificultad que requiera corrección.

Cuando se indica el uso de lentes, los niños y adolescentes pueden elegir entre distintos armazones disponibles. En la mayoría de los casos, los cristales se confeccionan en el laboratorio de las unidades y los anteojos pueden entregarse pocas horas después. Las graduaciones que requieren trabajos especiales deben confeccionarse posteriormente.

Un dato importante es que no es obligatorio vivir en el departamento donde se encuentre el móvil. Las autoridades aclararon que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede acercarse al punto de atención más conveniente, independientemente de su domicilio.

También habrá otros servicios gratuitos

Aunque la salud visual infantil es el eje del operativo, las jornadas incluyen prestaciones destinadas a toda la comunidad. Entre ellas se encuentran atención de medicina familiar, clínica de adultos, pediatría, nutrición, enfermería, odontología y vacunación.

También se realizan controles de peso, talla y signos vitales, junto con diferentes acciones preventivas. A esto se suma la posibilidad de efectuar trámites vinculados con el DNI a través del RENAPER.

“Ver para Ser Libres” comenzó esta etapa en San Juan el 27 de julio y finalizará el 14 de agosto, después de haber recorrido doce departamentos de la provincia. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación en articulación con los ministerios provinciales de Familia y Desarrollo Humano y de Salud.