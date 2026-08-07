    • 7 de agosto de 2026 - 20:11

    Sanjuaninas perdieron más de dos millones de pesos en una estafa y organizan un bingo solidario para cumplir el sueño de llegar al PreCosquín

    Bailarinas del Instituto Madrid realizaron una importante inversión para adquirir sus botas para bailar y fueron estafadas. En vez de bajar los brazos, decidieron ir por más y organizan un bingo para reunir fondos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    e Una lamentable situación le tocó vivir a un grupo de bailarinas sanjuaninas de un instituto de danza, cuando después de tanto esfuerzo lograron reunir el dinero para comprar botas necesarias para presentarse en el selectivo PreCosquín. Con la esperanza a cuestas descubrieron que habían sido estafadas, perdiendo la totalidad del dinero invertido. Pese a lo adverso del escenario, decidieron no bajar los brazos y están organizando un té bingo solidario que se realizará este sábado 8 de agosto.

    Leé además

    Clima en San Juan: así estará el tiempo este sábado 8 de agosto

    El frío no da tregua: así estará el tiempo en San Juan este sábado 8 de agosto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [galeria de fotos] las imagenes de la procesion de los devotos a san cayetano en su dia

    [Galería de fotos] Las imágenes de la procesión de los devotos a San Cayetano en su día

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se trata de un grupo que forma parte del Instituto de Danzas Madrid, ubicado en Chimbas. Camila Godoy, una de las damnificadas, explicó a DIARIO DE CUYO que desde hace tiempo se vienen preparando para poder presentarse al PreCosquín, el selectivo en donde se conforma la comitiva provincial que luego llegará a Córdoba en enero del 2027. “Para poder lograrlo debemos pagar y comprar muchas cosas, entre ellas, lo más importante era conseguir las botas de malambo. Entonces cada una de nosotras hizo muchísimo esfuerzo para poder conseguir el dinero y compararlas, para poder ensayar con ellas, pero lamentablemente fuimos víctima de una estafa”, aseguró la joven.

    En total fueron 14 las personas estafadas, entre ellas un profesor y una niña que se está preparando para otro certamen. Camila destacó que cada una abonó $150.000 por cada par, por lo que la estafa asciende los $2.100.000. Ante ese escenario, los ánimos comenzaron a pincharse. Sobre ello comenta: “Nos desilusionamos mucho porque nos había costado muchísimo juntar esa plata. Fue como un balde de agua fría esta noticia porque el PreCosquín es en octubre y ya no llegábamos a juntar más plata para comprar las botas. Pensamos que no íbamos a poder competir, pero en una reunión de padres nos dijeron que no nos desmotivemos y que hiciéramos algo para poder recaudar fondos nuevamente, entonces aquí es en donde se nos ocurre hacer un té bingo”.

    Un té bingo con fines solidarios, la invitación para una tarde distinta

    El té bingo se realizará este sábado 8 de agosto, desde las 16 horas, en el Instituto de Danzas Madrid, ubicado sobre calle Mendoza antes de Saavedra, en Chimbas. Allí las bailarinas estarán ofreciendo panificación dulce como masitas secas, bizcochuelos y otras alternativas para la merienda de la tarde.

    Los cartones se ofrecen a 3 por $6.000 y se entregan durante la tarde del sábado. Todo el dinero recaudado se destinará a la compra de botas para que las jóvenes puedan cumplir su sueño de subir al escenario con un solo objetivo: lograr el ansiado lugar en la delegación local para el Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín 2027.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Estudiantes secundarios podrá participar de un concurso estudiantil que fomente la inclusión.

    Inclusión: a través de un concurso estudiantil, impulsan el aprendizaje de Lengua de Señas Argentinas

    Por Fabiana Juarez
    rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

    Rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con la esperanza de que la visita del papa traiga bendiciones para todos los argentinos

    Con la esperanza de que la visita del Papa traiga bendiciones para todos los argentinos

    Por Fabiana Juarez
    Curso de Conducción Segura en Alta Montaña, Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos Operativos, una iniciativa que responde a una demanda histórica del sector.

    Impulsan la profesionalización del transporte de cargas en San Juan: detalles de la nueva iniciativa

    Por Redacción Diario de Cuyo