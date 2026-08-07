Sanjuaninas perdieron más de dos millones de pesos en una estafa y organizan un bingo solidario para cumplir el sueño de llegar al PreCosquín

Bailarinas del Instituto Madrid realizaron una importante inversión para adquirir sus botas para bailar y fueron estafadas. En vez de bajar los brazos, decidieron ir por más y organizan un bingo para reunir fondos.

e Una lamentable situación le tocó vivir a un grupo de bailarinas sanjuaninas de un instituto de danza, cuando después de tanto esfuerzo lograron reunir el dinero para comprar botas necesarias para presentarse en el selectivo PreCosquín. Con la esperanza a cuestas descubrieron que habían sido estafadas, perdiendo la totalidad del dinero invertido. Pese a lo adverso del escenario, decidieron no bajar los brazos y están organizando un té bingo solidario que se realizará este sábado 8 de agosto.

Se trata de un grupo que forma parte del Instituto de Danzas Madrid, ubicado en Chimbas. Camila Godoy, una de las damnificadas, explicó a DIARIO DE CUYO que desde hace tiempo se vienen preparando para poder presentarse al PreCosquín, el selectivo en donde se conforma la comitiva provincial que luego llegará a Córdoba en enero del 2027. “Para poder lograrlo debemos pagar y comprar muchas cosas, entre ellas, lo más importante era conseguir las botas de malambo. Entonces cada una de nosotras hizo muchísimo esfuerzo para poder conseguir el dinero y compararlas, para poder ensayar con ellas, pero lamentablemente fuimos víctima de una estafa”, aseguró la joven.

En total fueron 14 las personas estafadas, entre ellas un profesor y una niña que se está preparando para otro certamen. Camila destacó que cada una abonó $150.000 por cada par, por lo que la estafa asciende los $2.100.000. Ante ese escenario, los ánimos comenzaron a pincharse. Sobre ello comenta: “Nos desilusionamos mucho porque nos había costado muchísimo juntar esa plata. Fue como un balde de agua fría esta noticia porque el PreCosquín es en octubre y ya no llegábamos a juntar más plata para comprar las botas. Pensamos que no íbamos a poder competir, pero en una reunión de padres nos dijeron que no nos desmotivemos y que hiciéramos algo para poder recaudar fondos nuevamente, entonces aquí es en donde se nos ocurre hacer un té bingo”.

Un té bingo con fines solidarios, la invitación para una tarde distinta El té bingo se realizará este sábado 8 de agosto, desde las 16 horas, en el Instituto de Danzas Madrid, ubicado sobre calle Mendoza antes de Saavedra, en Chimbas. Allí las bailarinas estarán ofreciendo panificación dulce como masitas secas, bizcochuelos y otras alternativas para la merienda de la tarde.