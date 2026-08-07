Impulsan la profesionalización del transporte de cargas en San Juan: detalles de la nueva iniciativa

A través de una articulación entre Provincia, la Universidad Católica de Cuyo y UPROCAM, San Juan pondrá en marcha un curso especializado para enfrentar los riesgos del manejo en corredores de alta montaña y potenciar la competitividad logística.

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La propuesta se dictará los días 11 y 12 de agosto, con modalidad presencial y cupos limitados. Incluirá formación en conducción segura, primeros auxilios, gestión de riesgos, fisiología de la altura y normativa vigente para choferes de transporte de cargas. El curso tendrá una duración de 12 horas reloj, distribuidas en dos jornadas de seis horas con instancias teóricas y prácticas.

Capacitación y formación: Se implementarán programas específicos orientados a actualizar los conocimientos técnicos y operativos de los conductores y operadores logísticos.

Seguridad vial: Las acciones están diseñadas para fomentar buenas prácticas de manejo, reduciendo riesgos en las rutas provinciales y nacionales.

Competitividad sectorial: Con esta profesionalización, el Ejecutivo provincial apunta a optimizar la cadena de suministro local, facilitando el traslado de la producción sanjuanina hacia los distintos mercados.

Alcance y articulación institucional

El programa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre carteras del Estado provincial, cámaras empresariales del sector y entidades gremiales, con el fin de atender las demandas reales de la industria del transporte en San Juan.

Sectores beneficiados: Empresas de transporte, choferes independientes y los principales rubros productivos que dependen de la logística terrestre para la distribución de sus mercaderías.

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