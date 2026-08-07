Impulsan la profesionalización del transporte de cargas en San Juan: detalles de la nueva iniciativa

A través de una articulación entre Provincia, la Universidad Católica de Cuyo y UPROCAM, San Juan pondrá en marcha un curso especializado para enfrentar los riesgos del manejo en corredores de alta montaña y potenciar la competitividad logística.
Dictarán una capacitación intensiva destinada a chóferes de transporte nacional e internacional, una iniciativa que responde a una demanda histórica del sector.
A través de una articulación entre Provincia, la Universidad Católica de Cuyo y UPROCAM, San Juan pondrá en marcha un curso especializado para enfrentar los riesgos del manejo en corredores de alta montaña y potenciar la competitividad logística.
La propuesta se dictará los días 11 y 12 de agosto, con modalidad presencial y cupos limitados. Incluirá formación en conducción segura, primeros auxilios, gestión de riesgos, fisiología de la altura y normativa vigente para choferes de transporte de cargas. El curso tendrá una duración de 12 horas reloj, distribuidas en dos jornadas de seis horas con instancias teóricas y prácticas.
Capacitación y formación: Se implementarán programas específicos orientados a actualizar los conocimientos técnicos y operativos de los conductores y operadores logísticos.
Seguridad vial: Las acciones están diseñadas para fomentar buenas prácticas de manejo, reduciendo riesgos en las rutas provinciales y nacionales.
Competitividad sectorial: Con esta profesionalización, el Ejecutivo provincial apunta a optimizar la cadena de suministro local, facilitando el traslado de la producción sanjuanina hacia los distintos mercados.
El programa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre carteras del Estado provincial, cámaras empresariales del sector y entidades gremiales, con el fin de atender las demandas reales de la industria del transporte en San Juan.
Sectores beneficiados: Empresas de transporte, choferes independientes y los principales rubros productivos que dependen de la logística terrestre para la distribución de sus mercaderías.
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