    • 7 de agosto de 2026 - 19:03

    Impulsan la profesionalización del transporte de cargas en San Juan: detalles de la nueva iniciativa

    Dictarán una capacitación intensiva destinada a chóferes de transporte nacional e internacional, una iniciativa que responde a una demanda histórica del sector.

    Curso de Conducción Segura en Alta Montaña, Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos Operativos, una iniciativa que responde a una demanda histórica del sector.

    Curso de Conducción Segura en Alta Montaña, Primeros Auxilios y Gestión de Riesgos Operativos, una iniciativa que responde a una demanda histórica del sector.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de una articulación entre Provincia, la Universidad Católica de Cuyo y UPROCAM, San Juan pondrá en marcha un curso especializado para enfrentar los riesgos del manejo en corredores de alta montaña y potenciar la competitividad logística.

    Leé además

    Clima en San Juan: así estará el tiempo este sábado 8 de agosto

    El frío no da tregua: así estará el tiempo en San Juan este sábado 8 de agosto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sanjuaninas perdieron mas de dos millones de pesos en una estafa y organizan un bingo solidario para cumplir el sueno de llegar al precosquin

    Sanjuaninas perdieron más de dos millones de pesos en una estafa y organizan un bingo solidario para cumplir el sueño de llegar al PreCosquín

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La propuesta se dictará los días 11 y 12 de agosto, con modalidad presencial y cupos limitados. Incluirá formación en conducción segura, primeros auxilios, gestión de riesgos, fisiología de la altura y normativa vigente para choferes de transporte de cargas. El curso tendrá una duración de 12 horas reloj, distribuidas en dos jornadas de seis horas con instancias teóricas y prácticas.

    Ejes principales de la iniciativa

    Capacitación y formación: Se implementarán programas específicos orientados a actualizar los conocimientos técnicos y operativos de los conductores y operadores logísticos.

    Seguridad vial: Las acciones están diseñadas para fomentar buenas prácticas de manejo, reduciendo riesgos en las rutas provinciales y nacionales.

    Competitividad sectorial: Con esta profesionalización, el Ejecutivo provincial apunta a optimizar la cadena de suministro local, facilitando el traslado de la producción sanjuanina hacia los distintos mercados.

    Alcance y articulación institucional

    El programa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre carteras del Estado provincial, cámaras empresariales del sector y entidades gremiales, con el fin de atender las demandas reales de la industria del transporte en San Juan.

    Sectores beneficiados: Empresas de transporte, choferes independientes y los principales rubros productivos que dependen de la logística terrestre para la distribución de sus mercaderías.

    Accede al formulario haciendo click AQUÍ

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    [galeria de fotos] las imagenes de la procesion de los devotos a san cayetano en su dia

    [Galería de fotos] Las imágenes de la procesión de los devotos a San Cayetano en su día

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Estudiantes secundarios podrá participar de un concurso estudiantil que fomente la inclusión.

    Inclusión: a través de un concurso estudiantil, impulsan el aprendizaje de Lengua de Señas Argentinas

    Por Fabiana Juarez
    rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

    Rivadavia: ya funcionan las cinco paradas de colectivos climatizadas en puntos clave del departamento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    con la esperanza de que la visita del papa traiga bendiciones para todos los argentinos

    Con la esperanza de que la visita del Papa traiga bendiciones para todos los argentinos

    Por Fabiana Juarez