Restricción total de celulares en un colegio: cómo se implementa la medida durante toda la jornada escolar

Los estudiantes podrán ingresar al establecimiento con sus celulares, aunque deberán permanecer apagados y guardados en la mochila desde el inicio de la jornada hasta la salida.

El colegio San Francisco de San Juan implementó una medida restrictiva sobre el uso de teléfonos celulares que abarca la totalidad de la jornada escolar, generando repercusión en la comunidad educativa respecto al manejo de la tecnología en las aulas.

El Colegio puso en marcha un nuevo protocolo que restringe el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar en el nivel secundario. La decisión, que comenzó a implementarse el pasado lunes 3 de agosto, es el resultado de un proceso de trabajo iniciado en 2025 y surgió como respuesta a los problemas de convivencia generados por el uso inadecuado de las redes sociales y al impacto que los dispositivos tenían en el aprendizaje.

Detalles de la medida y alcance

Prohibición extendida: El uso de dispositivos móviles queda limitado durante todo el transcurso de las horas de clases y los momentos de permanencia en la institución.