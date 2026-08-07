    • 7 de agosto de 2026 - 18:57

    Restricción total de celulares en un colegio: cómo se implementa la medida durante toda la jornada escolar

    Los estudiantes podrán ingresar al establecimiento con sus celulares, aunque deberán permanecer apagados y guardados en la mochila desde el inicio de la jornada hasta la salida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El colegio San Francisco de San Juan implementó una medida restrictiva sobre el uso de teléfonos celulares que abarca la totalidad de la jornada escolar, generando repercusión en la comunidad educativa respecto al manejo de la tecnología en las aulas.

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    El Colegio puso en marcha un nuevo protocolo que restringe el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar en el nivel secundario. La decisión, que comenzó a implementarse el pasado lunes 3 de agosto, es el resultado de un proceso de trabajo iniciado en 2025 y surgió como respuesta a los problemas de convivencia generados por el uso inadecuado de las redes sociales y al impacto que los dispositivos tenían en el aprendizaje.

    Detalles de la medida y alcance

    Prohibición extendida: El uso de dispositivos móviles queda limitado durante todo el transcurso de las horas de clases y los momentos de permanencia en la institución.

    Objetivo de la normativa: Buscar la concentración de los alumnos en las actividades pedagógicas y fomentar la interacción social directa entre los estudiantes durante los recreos.

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