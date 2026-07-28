Un corte de energía eléctrica obligó a los médicos del Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, a continuar dos cirugías de urgencia utilizando la luz de las linternas de sus teléfonos celulares, luego de que el sistema de respaldo del establecimiento no funcionara.

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El episodio ocurrió tras una intensa nevada que afectó a la región y dejó sin suministro eléctrico al centro de salud, considerado de referencia para 14 localidades de la zona. Según denunciaron los profesionales, el generador de emergencia tardó más de 20 minutos en ponerse en funcionamiento.

Uno de los cirujanos que participó de las intervenciones, Hernán Navarro, explicó que al momento del apagón se estaban realizando dos operaciones de urgencia en simultáneo. En su caso, intervenía a un paciente con una patología biliar compleja mediante cirugía laparoscópica.

"Lamentablemente falló todo el sistema de emergencia", afirmó el médico, quien señaló que el grupo electrógeno no arrancó de manera automática porque depende de una conexión manual. "Es un sistema muy precario y muy difícil trabajar en esas condiciones", sostuvo.

Un corte de luz obligó a médicos a operar con la linterna de sus celulares en un hospital de Chubut pic.twitter.com/E4vfwXcdlF

Mientras una de las operaciones ya transitaba su etapa final, en el quirófano contiguo los profesionales debieron continuar una cirugía convencional iluminándose únicamente con los celulares. Navarro también advirtió que la falta de energía alcanzó a otras áreas críticas del hospital. Según relató, en la unidad de terapia intensiva debieron conectar de forma manual otro sistema eléctrico para mantener el funcionamiento de los equipos que asistían a pacientes con respiración mecánica.

El cirujano aseguró que no es la primera vez que atraviesan una situación similar. Recordó que hace más de un año ocurrió un episodio casi idéntico durante la atención de un paciente con una herida de arma blanca y afirmó que, pese a los reclamos realizados, las autoridades no implementaron soluciones.

Para el profesional, el principal problema radica en el deterioro de la infraestructura del hospital. "El edificio ya no da más", afirmó, aunque aclaró que el personal y el equipamiento médico permiten realizar intervenciones de alta complejidad sin necesidad de derivar pacientes.

A pesar de las dificultades, Navarro confirmó que ambas cirugías pudieron concluir sin complicaciones y que los pacientes evolucionan favorablemente. Sin embargo, advirtió que la preocupación persiste porque las condiciones de funcionamiento del hospital continúan siendo las mismas y, por el momento, solo se reforzó la vigilancia del sistema eléctrico para responder ante un nuevo corte.