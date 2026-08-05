Doble fondo, ropa modificada y alimentos: el ingenio para ingresar celulares y droga al Penal de Chimbas

Los controles de requisa realizados en el Servicio Penitenciario Provincial permitieron frustrar en las últimas semanas el ingreso de teléfonos celulares, sustancias prohibidas y otros elementos no autorizados que intentaban ser introducidos durante las visitas a personas privadas de la libertad.

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Según informó el organismo, los procedimientos forman parte de una estrategia permanente de prevención destinada a garantizar la seguridad y el orden dentro del establecimiento, mediante controles especializados y protocolos que se actualizan de manera constante.

Desde el Servicio Penitenciario indicaron que el personal de requisa logró identificar distintas modalidades utilizadas para intentar vulnerar los controles de seguridad.

Entre ellas, detectaron elementos escondidos en recipientes con doble fondo, prendas de vestir modificadas, calzado acondicionado para ocultar objetos y alimentos preparados especialmente para introducir materiales prohibidos al interior del penal. Todos los elementos fueron secuestrados antes de que pudieran ingresar a los sectores de alojamiento.

Las autoridades remarcaron que estos resultados son producto del trabajo coordinado del personal penitenciario, que combina experiencia operativa, capacitación permanente y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer las tareas de control.

Además, señalaron que la actualización continua de los protocolos permite adaptarse a nuevas modalidades de ocultamiento que aparecen con el paso del tiempo.

Desde el organismo insistieron en que las requisas constituyen una herramienta preventiva fundamental para impedir el ingreso de elementos prohibidos y mantener condiciones de seguridad tanto para las personas privadas de la libertad como para el personal que cumple funciones dentro del establecimiento penitenciario.