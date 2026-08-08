El frío no da tregua: así estará el tiempo en San Juan este sábado 8 de agosto

El SMN anticipa una jornada de mucho frío, con cielo parcialmente nublado y viento sur que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 8 de agosto una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C de mínima y apenas 14°C de máxima. El frío continúa sin dar tregua en la provincia.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado con viento del sector sur, que si bien por la mañana tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h por la tarde se incrementará y se prevé ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La jornada fresca será la antesala de una semana fría, el domingo se espera una máxima de 12°C y una mínima de -1°C, mientras que el inicio de la semana estará marcado por el frío: para el lunes se espera que la temperatura apenas ascienda a los 11°C, el martes 12°C, y el miércoles 14°C.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.