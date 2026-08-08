Registro Civil de San Juan: gestionó más de 47.000 turnos web en el primer semestre

El Ministerio de Gobierno dio a conocer los datos de utilización del sitio web oficial del Registro Civil durante el primer semestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la plataforma registró la visita de 33.000 usuarios y emitió un total de 47.084 turnos para diversos trámites.

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El sitio oficial de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas fue diseñado con el objetivo de brindar agilidad, accesibilidad y mayor rapidez en las gestiones cotidianas, permitiendo descentralizar la atención presencial y optimizar la respuesta al ciudadano.

Desde el organismo detallaron cuáles fueron las gestiones que concentraron el mayor caudal de solicitudes a través de la web oficial en estos primeros seis meses:

Renovación de DNI: Se mantiene como el trámite líder en cantidad de pedidos diarios.

Emisión de Pasaportes: Con una alta demanda impulsada por viajes y gestiones particulares.

Solicitud de Partidas: (Nacimiento, matrimonio y defunción), que digitalizaron gran parte de su circuito para evitar esperas.

Ventajas del sistema online

La implementación de la autogestión de turnos a través de internet forma parte del eje de gobierno abierto y descentralización digital que impulsa la gestión provincial.

Disponibilidad: El portal permite solicitar turnos las 24 horas, los 365 días del año.

Organización: Reduce significativamente los tiempos de espera en las oficinas seccionales.

Accesibilidad: Los vecinos pueden elegir el día, horario y la delegación del Registro Civil que les resulte más cómoda según su zona de residencia.