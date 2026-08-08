    • 8 de agosto de 2026 - 17:29

    Registro Civil de San Juan: gestionó más de 47.000 turnos web en el primer semestre

    La modernización digital del Estado provincial continúa arrojando balances positivos, consolidándose como la vía preferida por los vecinos para agilizar sus trámites de identidad y documentación.

    El Ministerio de Gobierno informó el balance de uso del portal oficial, donde además se registraron 33.000 usuarios entre enero y junio de 2026.

    El Ministerio de Gobierno informó el balance de uso del portal oficial, donde además se registraron 33.000 usuarios entre enero y junio de 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Gobierno dio a conocer los datos de utilización del sitio web oficial del Registro Civil durante el primer semestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la plataforma registró la visita de 33.000 usuarios y emitió un total de 47.084 turnos para diversos trámites.

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    El sitio oficial de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas fue diseñado con el objetivo de brindar agilidad, accesibilidad y mayor rapidez en las gestiones cotidianas, permitiendo descentralizar la atención presencial y optimizar la respuesta al ciudadano.

    Trámites más demandados por los sanjuaninos

    Desde el organismo detallaron cuáles fueron las gestiones que concentraron el mayor caudal de solicitudes a través de la web oficial en estos primeros seis meses:

    Renovación de DNI: Se mantiene como el trámite líder en cantidad de pedidos diarios.

    Emisión de Pasaportes: Con una alta demanda impulsada por viajes y gestiones particulares.

    Solicitud de Partidas: (Nacimiento, matrimonio y defunción), que digitalizaron gran parte de su circuito para evitar esperas.

    Ventajas del sistema online

    La implementación de la autogestión de turnos a través de internet forma parte del eje de gobierno abierto y descentralización digital que impulsa la gestión provincial.

    Disponibilidad: El portal permite solicitar turnos las 24 horas, los 365 días del año.

    Organización: Reduce significativamente los tiempos de espera en las oficinas seccionales.

    Accesibilidad: Los vecinos pueden elegir el día, horario y la delegación del Registro Civil que les resulte más cómoda según su zona de residencia.

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