Valle Fértil apuesta a la revalorización de los saberes ancestrales y la Lengua Kakán en las aulas del departamento

Desde la creación de la Dirección de Pueblos Originarios en la Municipalidad de Valle Fértil, varias son las acciones que se han ido desarrollando. Una de ellas, de gran valor comunitario, es el Proyecto de Revalorización de los Saberes Ancestrales y la Lengua Kakán en la Educación Primaria . La iniciativa procura fortalecer la identidad cultural de los estudiantes mediante la recuperación, valorización y transmisión de los saberes.

La propuesta contó con el impulso de la Comunidad Diaguita-Yacampis Misipay, bajo el acompañamiento y respaldo de su máxima autoridad, el Cacique Alfredo Calívar. Por su parte, es coordinado por la Prof. Mariana Isabel Aguilera Cuenca, integrante y vocera de la comunidad, en articulación con la Dirección de los Pueblos Originarios de Valle Fértil y con el equipo directivo y docente de la Escuela Primaria Benito Lynch, donde se realizaron las primeras aplicaciones del proyecto.

“Cada uno de los docentes incorpora un conocimiento a su materia. Son 76 niños que están aprendiendo sobre saberes ancestrales, ya que se incorpora conocimiento originario en todos los grados. Por ejemplo, en Lengua con leyendas, en Música se incorpora música originaria” , precisó el funcionario municipal Emilio Berón en contacto con DIARIO DE CUYO.

El proyecto comenzó a implementarse este año y los resultados parciales son más que positivos. A través de talleres, capacitaciones, acompañamiento pedagógico, investigación y propuestas interdisciplinarias, el proyecto integra los saberes ancestrales, la lengua Kakán, la Lengua de Señas Argentina y la interculturalidad, promoviendo el respeto por la diversidad cultural, el fortalecimiento de la identidad y la construcción de aprendizajes significativos.

La primera parte del proyecto se enfocó en la institución educativa Escuela Primaria Benito Lync, alcanzando a un total de 76 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

1.º grado: 13 estudiantes de 6 años de edad.

2.º grado: 15 estudiantes de entre 7 y 8 años.

3.º grado: 10 estudiantes de entre 9 y 10 años.

4.º grado: 17 estudiantes de entre 10 y 12 años.

5.º grado: 13 estudiantes de entre 11 y 12 años.

6.º grado: 8 estudiantes de entre 11 y 12 años.

Con la intención de que los alumnos tuvieran una participación activa, cada docente realizó una propuesta pedagógica adaptada a la edad, los intereses y características de cada niño y niña. Por ejemplo, en primer grado, donde los alumnos son más pequeños, se desarrollaron actividades que incluían el aprendizaje de vocablos sencillos tanto de la lengua Kakán como de la Lengua de Señas.

También hubo docentes que utilizaron vestimentas ancestrales en sus propuestas pedagógicas; la creación de maquetas que reflejaran cómo eran las viviendas de los pueblos originarios; enseñanza sobre los nombres de los pueblos que residían en Valle Fértil, con investigación de origen, significado, entre otros aspectos; la creación de un diccionario digital; y el desarrollo de un trabajo de investigación destinado a la reconstrucción, recopilación y registro de leyendas, relatos, dichos, ciencias y saberes transmitidos oralmente por los mayores de la comunidad.

Las actividades no solo se desarrollaron dentro de cada aula, sino que, además, hay propuestas artísticas en danza que se suman al proyecto. Por ejemplo, se está trabajando en el desarrollo de la puesta en escena de la leyenda “El Indiecito del Mosquito”. Esta representación teatral tendrá como objetivo fortalecer la transmisión oral de las leyendas de los pueblos originarios, promoviendo el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural local a través de la expresión dramática.

Sin duda una de las acciones que tendrá un mayor impacto será la que se desarrollará durante el acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, previsto para octubre. Conforme adelantaron, se compartirá una propuesta musical, donde alumnos interpretarán coplas que estarán acompañadas de cajas andinas, construidas y trabajadas por los integrantes de “Luz de Esperanza: guardianes de la memoria ancestral”, otro proyecto de la dirección.

Sumar saberes ancestrales y un balance más que positivo

Conforme señalaron en el informe de balance, “los avances observados hasta la fecha son altamente positivos y de gran significatividad para toda la comunidad educativa y originaria, evidenciando el cumplimiento de los objetivos propuestos para esta primera etapa de implementación del proyecto”.

La participación de los docentes y la predisposición para adaptar sus contenidos a la propuesta sin duda fue fundamental para que el avance fuera significativo y positivo.

“Las acciones llevadas adelante han contribuido al fortalecimiento de valores vinculados a la igualdad, la equidad, la inclusión, la solidaridad, el respeto por la diversidad cultural y lingüística, y el reconocimiento de los pueblos originarios como parte fundamental de nuestra identidad local, regional y nacional. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten afirmar que el proyecto ha generado un impacto positivo en la comunidad educativa, fortaleciendo los vínculos entre escuela, comunidad y cultura, y promoviendo una educación más inclusiva, participativa, intercultural y respetuosa de las identidades que conforman nuestro territorio”, señalaron.

De esta manera, Valle Fértil reafirma el compromiso asumido tras la creación del área, buscando preservar y poner en valor la identidad y cultura detrás de cada pueblo originario.