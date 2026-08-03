    • 3 de agosto de 2026 - 18:31

    Vuelco en Valle Fértil: una maniobra para esquivar un animal terminó con una docente hospitalizada

    La conductora perdió el control del vehículo luego de una maniobra para evitar atropellar a un animal. Un colectivo que circulaba detrás se detuvo para asistirla.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profesora sufrió un accidente vial este lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 510, en el departamento Valle Fértil, luego de que un animal se cruzara de manera imprevista en la calzada. La mujer fue asistida por los ocupantes de un colectivo que circulaba detrás y posteriormente trasladada al hospital departamental.

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    De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre Baldes de Funes y Baldes del Sur. La conductora, identificada como Vanesa Marano, se desplazaba en su automóvil Toyota Etios cuando un animal irrumpió sobre la ruta.

    Según las primeras informaciones, la docente realizó una maniobra para esquivarlo, pero perdió el control del rodado, que terminó volcando al costado del camino.

    Detrás del vehículo circulaba un colectivo de la empresa Vallecito. Al advertir el accidente, el chofer detuvo la marcha para brindar asistencia. Entre los pasajeros viajaba un bombero voluntario del cuartel de Valle Fértil, quien colaboró en los primeros auxilios hasta la llegada del personal de emergencia.

    La mujer fue trasladada al Hospital Alejandro Albarracín, de Valle Fértil, donde recibió atención médica y quedó en observación para una evaluación más completa. Hasta el momento, no trascendió la gravedad de las lesiones sufridas.

    Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de San Juan, que trabaja para establecer las circunstancias del siniestro, aunque las primeras versiones indican que el vuelco se produjo como consecuencia de la maniobra realizada para evitar atropellar al animal que se cruzó en la ruta.

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