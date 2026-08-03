    • 3 de agosto de 2026 - 15:01

    Hallaron animales faenados y abandonados cerca del dique Cuesta del Viento

    Vecinos y visitantes encontraron restos de tres caballos y de un ave de gran porte en una zona próxima al paredón. Las autoridades deberán determinar cuándo ocurrió la faena, quiénes fueron los responsables y qué destino tuvo la carne.

    Encontraron animales faenados cerca del dique Cuesta del Viento

    Encontraron animales faenados cerca del dique Cuesta del Viento

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hallazgo de varios animales presuntamente faenados de manera clandestina causó preocupación en las inmediaciones del dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia. Los restos fueron detectados en un sector frecuentado por vecinos y turistas, quienes dieron aviso a las autoridades.

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    De acuerdo con la información difundida inicialmente, se encontraron tres caballos y un ave de gran porte. Las primeras versiones identificaron al ejemplar como un avestruz, aunque su especie todavía no fue confirmada mediante pericias y podría tratarse de un avestruz o de un ñandú.

    Los restos fueron encontrados en una zona cercana al paredón del dique Cuesta del Viento.

    Los restos fueron encontrados en una zona cercana al paredón del dique Cuesta del Viento.

    Los animales aparecieron abandonados cerca del paredón del embalse, uno de los puntos turísticos más visitados del norte sanjuanino. Hasta el momento, no se estableció cuándo fueron sacrificados ni quiénes trasladaron y dejaron los restos en el lugar.

    Investigan el origen de los animales

    Las actuaciones buscarán establecer la procedencia de los tres equinos y del ave. También se intentará determinar si los caballos poseían marcas o señales que permitan identificar a sus propietarios.

    Otro de los interrogantes es qué ocurrió con la carne extraída durante la presunta faena clandestina. Por ahora, no se comunicaron detenciones ni se identificó públicamente a posibles responsables.

    El episodio despertó inquietud por haber ocurrido en un espacio donde conviven la actividad rural, la circulación de residentes y el movimiento turístico vinculado al dique Cuesta del Viento.

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