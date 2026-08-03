    • 3 de agosto de 2026 - 16:44

    Choque en Ruta 20: investigan si el chofer del colectivo ignoró los gritos de los pasajeros para frenar

    La Fiscalía busca determinar si el conductor de la Línea 341 tuvo tiempo para evitar el impacto contra un camión con acoplado. El punto de la colisión y los testimonios de quienes viajaban en la unidad son clave.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los testimonios de los pasajeros comenzaron a cambiar el rumbo de la investigación por el violento choque entre un colectivo de la Línea 341 de la Red Tulum y un camión con acoplado ocurrido sobre Ruta Nacional 20, en 9 de Julio. Ahora, la Justicia intenta establecer si el conductor del transporte público, Jorge Morán, pudo haber evitado la colisión y por qué no frenó cuando, según varios testigos, los ocupantes de la unidad le advirtieron a los gritos que lo hiciera.

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    La causa quedó a cargo del ayudante fiscal Emiliano Pugliese y del fiscal Roberto Ginsberg, quienes ordenaron las primeras medidas para reconstruir con precisión la secuencia del siniestro.

    El detalle que cambió el foco de la investigación

    Más allá de cómo inició la maniobra del camión, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el lugar exacto del impacto. El colectivo no embistió la cabina ni la parte delantera del vehículo de carga, sino que chocó contra la última rueda del acoplado.

    Ese dato alimenta una de las hipótesis que ahora analiza la UFI: que el camión ya había completado prácticamente el cruce de la calzada cuando recibió el impacto.

    Sobre esa base, los fiscales buscan determinar si el colectivero contaba con la distancia suficiente para detener la marcha o, al menos, disminuir la velocidad para evitar el choque.

    A esa evidencia se suman los relatos de varios pasajeros, quienes sostuvieron que advirtieron la situación segundos antes de la colisión y comenzaron a gritarle al conductor que frenara. Esos testimonios serán incorporados al expediente y confrontados con las pericias accidentológicas.

    Las pericias serán determinantes

    Los investigadores ahora trabajan sobre distintos elementos técnicos para reconstruir la dinámica del hecho: las huellas de frenado —si las hubiera—, las marcas sobre el pavimento, los daños que presentaron ambos vehículos y las posiciones finales en las que quedaron tras el impacto.

    El objetivo es establecer si existió una maniobra evasiva por parte del chofer del colectivo o si, por el contrario, el impacto se produjo sin que hubiera intentado reducir la velocidad.

    El siniestro ocurrió este viernes al mediodía sobre Ruta 20, a la altura de calle Solís, cuando el colectivo que cubría el recorrido entre Capital y Caucete terminó incrustado contra el lateral del acoplado de un camión que transportaba chanchos.

    Como consecuencia del choque, al menos seis personas fueron trasladadas al Hospital Rawson con distintas lesiones, mientras que el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

    Con los informes técnicos y las declaraciones de los testigos, la Fiscalía buscará definir en los próximos días si hubo responsabilidad de alguno de los conductores o si la secuencia respondió a una combinación de maniobras que derivó en el violento impacto.

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