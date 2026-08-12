Sorpresa en una encuesta nacional: tres opositores superaron a Milei y una diputada quedó primera

Una nueva encuesta nacional dejó un resultado inesperado en el ranking de imagen política. Myriam Bregman quedó primera con 44% de valoración positiva , seguida por Axel Kicillof con 43% y Cristina Kirchner con 40%. Javier Milei aparece recién en el cuarto lugar , empatado con Patricia Bullrich, ambos con 38%.

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El estudio fue elaborado por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . El trabajo de campo se realizó entre el 28 y el 31 de julio , alcanzó a 2.895 personas y posee un margen de error informado de ±2 puntos porcentuales .

Uno de los datos más llamativos de la medición es que Bregman no solamente encabeza la tabla. La diputada del Frente de Izquierda es también la única de los 16 dirigentes evaluados cuya imagen positiva supera a la negativa .

La dirigente obtiene 44% de imagen positiva, 43% negativa y 13% de respuestas entre quienes no saben o no contestan . Detrás aparece Kicillof, con 43% favorable y 54% negativa, mientras que Cristina Kirchner alcanza 40% positiva y 58% de rechazo.

Milei, por su parte, registra 38% de imagen positiva y 61% negativa , los mismos porcentajes obtenidos por Bullrich. De esta manera, el Presidente queda cinco puntos por debajo de Kicillof, dos detrás de Cristina Kirchner y seis puntos debajo de Bregman en valoración favorable.

El ranking continúa con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con 29% de imagen positiva y 50% negativa. Sergio Massa también alcanza 29% favorable, pero acumula 67% negativa, mientras que Jorge Macri registra 29% positiva y 59% negativa.

Más abajo aparecen Victoria Villarruel y Mauricio Macri, ambos con 28% de valoración positiva. Karina Milei alcanza 23%, al igual que Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio.

Sergio Uñac también aparece en la medición

El relevamiento incluye al exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien obtiene 12% de imagen positiva y 27% negativa. Sin embargo, el dato más significativo en su caso es el nivel de desconocimiento a escala nacional: 61% respondió “no sabe/no contesta”.

Por debajo aparecen Martín Llaryora, con 13% de valoración positiva, y Dante Gebel, con 7%. En estos casos, el alto porcentaje de personas que no expresa una opinión también obliga a interpretar los números teniendo en cuenta el grado de conocimiento nacional de cada figura.

Imagen positiva no significa intención de voto

El resultado debe ser leído como una medición de valoración de dirigentes y no como una encuesta electoral. Tener una mejor imagen no implica automáticamente que esa persona recibiría el mismo porcentaje de votos en una elección presidencial.

La diferencia es relevante en un escenario rumbo a 2027: este estudio muestra cómo son evaluadas actualmente distintas figuras políticas, pero una elección depende además de candidaturas, alianzas, situación económica, campañas y participación electoral.

El otro dato transversal que deja el trabajo es el alto nivel de rechazo que atraviesa a buena parte de la dirigencia política argentina. De los 16 nombres analizados, solamente Bregman consigue en este estudio terminar con un balance positivo entre aprobación y rechazo.