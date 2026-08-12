¿Uñac tomó distancia de Daniela post "giojización" de Chimbas? La foto con Gramajo y los trascendidos

Varios tomaron la incorporación del Turco Amín como parte de un desembarco de José Luis Gioja en Chimbas. Desde el entorno del exgobernador negaron rontundamente la interpretación.

El aniversario de Pocito dejó una postal que disparó las interpretaciones políticas. El senador Sergio Uñac con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Aunque parezca una obviedad, no lo es tanto por los movimientos recientes del exgobernador en relación a la gestión de Daniela Rodríguez. De hecho, la sentó a su lado durante el famoso locro del Partido Justicialista. Ahora, al menos en apariencia, tomó distancia y se mostró abiertamente con el fundador del Chimbas Te Quiero.

El intendente pocitano, Fabián Aballay, organizó un acto multitudinario por el aniversario 142 del departamento. Como pocas veces, Uñac acudió a un evento municipal. El exgobernador fue dos veces intendente de Pocito y mantiene una relación de estrecha cercanía con Aballay, muchas veces considerado el único de los jefes comunales que continúa siendo un paladar negro del uñaquismo.

De modo que fue un terreno fértil para la aparición del exgobernador, que usualmente sostiene reuniones privadas con la dirigencia justicialista en el despacho de calle Belgrano.

Si bien hubo otras fotos de relativa importancia, como la aparición de la senadora de La Cámpora, Celeste Giménez, que no tiene rodaje territorial. O la ausencia del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, que tiene una estricta política de enfocarse en su departamento y dismunir la presencia en territorios ajenos, sean oficialistas o peronistas. Pero llamó la atención Uñac con Gramajo. Justamente por la contraposición del acercamiento notorio del senador con Daniela en los últimos meses.

Tal vez el exgobernador recepcionó con disgusto el arribo de Luis Alberto "El Turco" Amin al manejo de la comunicación chimbera. Fuentes calificadas indicaron que el desembarco de un hombre de confianza del tres veces gobernador José Luis Gioja se interpretó como una "giojización" del municipio peronista.