Orrego destacó al sector privado como motor del crecimiento durante un encuentro con gobernadores

El gobernador Marcelo Orrego participó este martes del encuentro de desarrollo nacional “Políticas públicas para la inversión y la competitividad”, realizado en el Museo Malba de Buenos Aires, donde compartió un panel con otros gobernadores y destacó la importancia de generar condiciones para que el sector privado pueda impulsar el crecimiento del país.

Las derivaciones electorales del bombazo de los U$S250 millones: fidelidad bloquista, mensaje de Sturze y encerrona peronista

Orrego recibió a los directivos de la empresa que inauguró un nuevo parque solar en San Juan

La actividad fue organizada por Clarín en el marco de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo, un espacio destinado a debatir la situación económica y social de Argentina y analizar políticas para promover el desarrollo.

Orrego integró la mesa de cierre, denominada “El rol de las provincias en la generación de los cambios”, junto a los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca; Martín Llaryora, de Córdoba; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante su exposición, el mandatario sanjuanino sostuvo que uno de los puntos centrales para impulsar el crecimiento económico es construir un entorno previsible.

En ese sentido, se refirió a la necesidad de generar confianza para atraer capitales y remarcó que se trata de un proceso que requiere tiempo. “La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”, afirmó.

Orrego planteó que Argentina debe garantizar estabilidad fiscal y seguridad jurídica para que las inversiones y los proyectos privados puedan desarrollarse y sostenerse a largo plazo.

También destacó la importancia de los equipos de trabajo por encima de los personalismos. “Yo no creo en las individualidades, yo creo en los equipos”, sostuvo.

El RIGI y la minería como herramientas para el desarrollo

Al abordar las herramientas disponibles para impulsar las economías regionales, el gobernador destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y puso especial énfasis en su importancia para sectores estratégicos como la minería.

En su análisis, Orrego también mencionó algunos de los principales desafíos que enfrenta Argentina y el mundo, entre ellos la transición energética, la conectividad y la incorporación de tecnologías 4.0.

Frente a ese escenario, sostuvo que el Estado debe generar las condiciones necesarias para que el sector privado pueda avanzar con sus proyectos.

“Lo que pretendemos en San Juan es que haya clima de negocios, que haya confianza, que la gente pueda avanzar en su proyecto”, afirmó.

“Somos pasajeros, somos circunstanciales”

Durante su intervención, Orrego también realizó una reflexión sobre el rol de los dirigentes políticos y la necesidad de pensar más allá de los períodos de gobierno.

El gobernador sostuvo que las gestiones son transitorias y que quienes ocupan cargos públicos deben trabajar para dejar bases sólidas que puedan ser aprovechadas por las próximas generaciones.

“Somos pasajeros, somos circunstanciales, somos como un yogur fuera de la heladera”, expresó en una de las frases más llamativas de su exposición.

Finalmente, Orrego señaló que Argentina cuenta con los recursos necesarios para que sus familias puedan progresar, aunque remarcó que para alcanzar ese objetivo será necesario establecer políticas públicas que trasciendan los mandatos individuales y permitan sostener un rumbo de desarrollo en el tiempo.