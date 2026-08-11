Adorni bajo la lupa: sus gastos familiares aumentaron más de $111 millones en un año

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la atención judicial. Un informe técnico incorporado al expediente determinó que los gastos del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti , aumentaron en $111.506.422,45 en apenas un año .

La Justicia le pidió a Manuel Adorni que justifique el crecimiento de su patrimonio

En 2023, el matrimonio había declarado erogaciones por $1.801.864,24 , mientras que al cierre de 2024 esa cifra había escalado hasta $113.308.286,69 , cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero presidencial. Según la reconstrucción judicial, los gastos se multiplicaron más de 60 veces entre ambos períodos.

A esos números se suman los consumos registrados durante junio de 2026 , último mes de Adorni en el Gobierno. Él y Angeletti acumularon $18.313.000 en gastos con tarjetas de crédito , frente a $8.553.000 en mayo. Esto representa un aumento mensual del 114,1% .

La comparación interanual también mostró un incremento: los consumos con tarjetas habían sido de $13.204.000 un año antes. Según los datos difundidos, esa evolución quedó 3,9% por encima de la inflación del período .

La diferencia que investiga la Justicia

La investigación encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, reconstruyó ingresos comprobados por $229.752.283,20 para el matrimonio y gastos por $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549 y es uno de los puntos que Adorni deberá justificar.

También quedaron bajo análisis distintas operaciones realizadas durante el período investigado, entre ellas:

la compra de una Jeep Compass por $21,5 millones ;

; la adquisición de un lote en el country Indio Cuá por US$120.000 ;

; préstamos familiares declarados;

movimientos vinculados con inversiones, deudas y venta de activos.

Pollicita otorgó al exfuncionario un plazo de 15 días para presentar documentación y explicar el origen de los fondos utilizados en esas operaciones. La investigación continúa abierta y las inconsistencias señaladas por la fiscalía no implican por sí mismas una condena ni la acreditación de un delito.