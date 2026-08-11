Adorni bajo la lupa: sus gastos familiares aumentaron más de $111 millones en un año

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la atención judicial. Un informe técnico incorporado al expediente determinó que los gastos del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, aumentaron en $111.506.422,45 en apenas un año.
En 2023, el matrimonio había declarado erogaciones por $1.801.864,24, mientras que al cierre de 2024 esa cifra había escalado hasta $113.308.286,69, cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero presidencial. Según la reconstrucción judicial, los gastos se multiplicaron más de 60 veces entre ambos períodos.
Más de $18 millones con tarjetas en un mes
A esos números se suman los consumos registrados durante junio de 2026, último mes de Adorni en el Gobierno. Él y Angeletti acumularon $18.313.000 en gastos con tarjetas de crédito, frente a $8.553.000 en mayo. Esto representa un aumento mensual del 114,1%.
La comparación interanual también mostró un incremento: los consumos con tarjetas habían sido de $13.204.000 un año antes. Según los datos difundidos, esa evolución quedó 3,9% por encima de la inflación del período.
La diferencia que investiga la Justicia
La investigación encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, reconstruyó ingresos comprobados por $229.752.283,20 para el matrimonio y gastos por $272.820.832,20. La diferencia asciende a $43.068.549 y es uno de los puntos que Adorni deberá justificar.
También quedaron bajo análisis distintas operaciones realizadas durante el período investigado, entre ellas:
- la compra de una Jeep Compass por $21,5 millones;
- la adquisición de un lote en el country Indio Cuá por US$120.000;
- préstamos familiares declarados;
- movimientos vinculados con inversiones, deudas y venta de activos.
Pollicita otorgó al exfuncionario un plazo de 15 días para presentar documentación y explicar el origen de los fondos utilizados en esas operaciones. La investigación continúa abierta y las inconsistencias señaladas por la fiscalía no implican por sí mismas una condena ni la acreditación de un delito.