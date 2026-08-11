Entre los U$S 250 millones, el nuevo consumidor y el Paso de Agua Negra: qué espera el empresariado sanjuanino

El empresariado sanjuanino mira hacia dos frentes para intentar darle mayor dinamismo a la economía provincial: la inyección de U$S 250 millones anunciada por Vicuña y la posibilidad de convertir al Paso de Agua Negra en una vía efectiva para el intercambio comercial con Chile .

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El presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla , planteó ambos desafíos durante una entrevista con Radio Colón y vinculó las dos cuestiones por un mismo objetivo: generar actividad, empleo y consumo.

Para el dirigente empresario, los U$S 250 millones que aportará la empresa minera Vicuña pueden convertirse en un punto de partida para reactivar sectores que hoy atraviesan dificultades. Y si bien la construcción aparece como la principal beneficiada, Milla espera que el efecto se multiplique sobre el resto de la economía. “Principalmente el sector que más se va a beneficiar o de alguna forma necesitamos su reactivación es la construcción”, afirmó.

El dirigente puso como ejemplos las obras de viviendas y el sistema vial y definió a la construcción como “un pulmón económico que genera empleo”.

Pero la expectativa no termina en las empresas constructoras. Según su análisis, una mayor generación de puestos de trabajo y de ingresos provocaría un aumento del poder adquisitivo y, en consecuencia, una mayor demanda en otros sectores.

“Lo que genera es mayor poder adquisitivo en el consumidor”, explicó Milla. Ese movimiento, sostuvo, puede repercutir en el comercio, el turismo, la gastronomía y otras actividades.

El desafío es que vuelva a circular el dinero

La preocupación del sector privado, de acuerdo con Milla, está hoy puesta fundamentalmente en recuperar el consumo.

El dirigente reconoció que el eventual movimiento de la actividad puede generar presiones sobre determinados precios, particularmente en sectores como el inmobiliario. De hecho, señaló que ya conversaron con empresarios del rubro sobre el impacto que podría tener el desarrollo económico.

Sin embargo, marcó una prioridad: antes que aumentar precios, el empresariado necesita vender. “Hoy en día más pensamos en poder reactivar y poder vender que en generar los aumentos”, sostuvo.

La definición expone una de las principales preocupaciones del sector privado provincial: el problema no es solamente cuánto cuesta vender, sino conseguir que haya compradores.

Milla describió como “transversal” la situación que atraviesan los distintos sectores de la Federación Económica y sostuvo que el empresariado debe adaptarse a un escenario que cambió las reglas de juego.

“El sector privado en Argentina se tiene que estar permanentemente reinventando, buscando nuevas estrategias”, afirmó.

Del mostrador al celular

Uno de los cambios que más preocupa al comercio tradicional es la transformación del consumidor. Milla explicó que desde la Federación están trabajando con estadísticas para conocer mejor los nuevos hábitos de compra de los sanjuaninos. Y hay una tendencia que aparece con claridad: el avance de las compras online y la competencia de las grandes cadenas internacionales.

El fenómeno ya alcanza incluso a productos de consumo cotidiano. El dirigente puso como ejemplo la compra de verduras mediante aplicaciones y su entrega a domicilio, una modalidad que todavía considera minoritaria pero que muestra hasta dónde puede llegar el cambio de hábitos.

También mencionó otro comportamiento cada vez más habitual: consumidores que concurren a un local físico para probarse un producto y terminan comprándolo por internet.

El desafío para el comercio, entonces, ya no pasa únicamente por tener un local y mercadería disponible. También implica entender dónde busca el consumidor, cómo compara precios y por qué canal termina comprando.

El empleo se sostiene

En materia laboral, Milla trazó un panorama menos negativo que el que podría suponerse a partir de la caída del consumo. Según indicó, no hubo bajas importantes del empleo a nivel provincial y en términos generales se produjo una suerte de sostenimiento de las plantillas.

Una de las razones, explicó, es que las empresas intentan conservar a sus trabajadores capacitados. “Conseguir el empleado ideal, capacitado, con lo que tiene que ver con la confianza (...) no es fácil”, señaló. Por eso, aseguró que existe una tendencia del empresariado a sostener los puestos de trabajo aun en un escenario complejo.

Agua Negra, la puerta que San Juan todavía no consolida

El segundo gran eje de la mirada empresaria es Chile. Milla destacó las gestiones que viene realizando la Federación Económica con representantes del Gobierno de la Región de Coquimbo, empresarios y organizaciones gremiales empresarias para avanzar en un intercambio comercial concreto.

Pero para que ese intercambio escale, sostuvo, hace falta infraestructura. Milla planteó una imagen sencilla para explicar el potencial: un camión que salga de San Juan hacia La Serena con carne y vuelva cargado con pescado fresco para el mercado sanjuanino.

La ventaja estaría en que el transporte tendría carga en ambos sentidos, reduciendo los costos logísticos. Para el dirigente, el desarrollo minero también puede incrementar la utilización del paso y convertirlo en una vía estratégica para la actividad productiva.

“San Juan también se ve beneficiado al abrir un paso como este porque deja de ser una provincia terminal y se transforma en una provincia de paso”, afirmó.

Y allí aparece el otro gran efecto buscado por el empresariado: que el tránsito internacional no sea sólo una cuestión logística, sino que deje dinero en la provincia a través del turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Milla considera que la relación comercial con Chile ya está suficientemente encaminada y que ahora el cuello de botella es físico: cómo hacer que los productos puedan circular.

Entre las mejoras necesarias mencionó intervenciones en sectores estratégicos del camino y una adecuación de las curvas de subida desde San Juan.

Pero planteó una meta concreta y de menor escala que una gran obra de infraestructura internacional: avanzar, al menos, con la pavimentación que permita el tránsito de camiones de mediano porte.

“Aunque más no sea la pavimentación que nos permita que camiones de mediano porte puedan pasar”, reclamó.