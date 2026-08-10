¿Un inesperado refuerzo del oficialismo provincial en Rawson viene de Santa Lucía?

Es una batería de publicaciones en las redes sociales. El indicio más fuerte sobre la presencia política ¿y electoral? del director de Rentas de Santa Lucía, Ezequiel Riveros, es la agitada actividad en Rawson que publica en las redes. Riveros es funcionario del Juan José Orrego, sin embargo, capitalizó en poco tiempo los operativos provinciales en el departamento que hoy administra el peronismo a través de Carlos Munisaga.

La actividad intensa del funcionario de Kanky Orrego en Rawson puede ser interpretada como la antesala a un movimiento electoral. Ya sea que efectivamente haya algo detrás o que sea un mascarón de proa para distraer la atención de políticos, periodistas y rosqueros. Lo cierto es que Riveros muestra abiertamente su presencia en el bastión justicialista. Hace unos días posteó una reunión con "líderes de barrios de Rawson" y comentó que estaba en el marco de una "bajada operativa de las políticas del Gobernador Orrego".

En ese sentido, mucho antes, también reflejó sus movimientos con el "desafío de la limpieza en Rawson". Según escribió, los "vecinos nos pidieron recorrer Villa San Damián", es más, de acuerdo a la publicación, Riveros hizo hincapié en una problemática puntual de índole departamental: "Se sigue acumulando basura lamentablemente". El funcionario santaluceño apuntó directo al corazón de la gestión de Munisaga. Y dijo que en el sector 7 del Valle Grande "la problemática es similar".

Entre otras cosas, también dijo presente en una jornada en manipulación de alimentos en Rawson. Precisamente en el Médano de Oro. Y destacó que es un curso "dictado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia". De modo que Riveros, autorizado o no de manera orgánica por el frente oficialista, ya recorre el municipio que controla Munisaga desde el 2023. ¿Por qué? Puede existir una razón de posicionamiento electoral o simplemente una cuestión de agenda propia.

Un ejemplo.- Ciertamente, el orreguismo tiene varios dirigentes en la mira para el 2027. La primera es la excandidata a la intedencia, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo. Ya dijo que le "encantaría competir" y que desde su espacio, Rawson Suma, "estamos llevando un proyecto", junto al concejal Antonio Ruiz. “Hoy vemos un departamento desordenado, sin un proyecto”, disparó en Radio Colón durante los primeros días de mayo.