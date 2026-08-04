    • 4 de agosto de 2026 - 11:15

    Más de 500 sanjuaninos se inscribieron al programa Aprender, Trabajar y Producir en Rawson y Chimbas

    El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación realizó dos jornadas de inscripción con gran convocatoria. Las capacitaciones comenzarán en agosto y el próximo operativo será en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más de 500 sanjuaninos participaron de las jornadas de inscripción del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) que se desarrollaron en los departamentos Rawson y Chimbas, en el marco de una iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación destinada a ampliar el acceso a la formación profesional en toda la provincia.

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    Durante los encuentros, organizados por la Dirección de Empleo y Formación, los asistentes recibieron información sobre los alcances del programa y pudieron inscribirse en los cursos que comenzarán a dictarse durante agosto. La propuesta busca acercar herramientas de capacitación a vecinos de distintas edades, con el objetivo de fortalecer sus competencias laborales, mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo y generar nuevas oportunidades de desarrollo personal.

    Entre las capacitaciones que despertaron mayor interés figuran los cursos de panadería, soldadura, electricidad, marketing, cuidado de adultos mayores y carpintería, además de otras alternativas orientadas a responder a las demandas del mercado laboral y promover el desarrollo productivo de la provincia.

    Desde la cartera productiva destacaron la importante convocatoria registrada en ambos departamentos y señalaron que estas acciones forman parte de un trabajo territorial que apunta a acercar la formación profesional a cada rincón de San Juan, facilitando el acceso a herramientas que contribuyan al crecimiento laboral de los participantes.

    El cronograma de inscripciones continuará el próximo viernes 7 de agosto en el departamento Pocito. El operativo se realizará desde las 10 en la Unión Vecinal La Rinconada, ubicada sobre calle Aberastain, a metros de calle 14, donde los interesados podrán conocer la oferta de cursos e inscribirse en las capacitaciones disponibles.

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