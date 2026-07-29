Los tres tripulantes no sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea de Ischigualasto

El trágico suceso ocurrió mientras se llevaba adelante una misión de capacitación y reconocimiento del terreno destinada a fortalecer el combate de incendios forestales en la región.

Quiénes eran los tripulantes ajenos a la provincia La aeronave involucrada trasladaba a una comitiva mixta conformada por funcionarios provinciales y expertos nacionales en emergencias y aviación. Las víctimas que llegaron desde otras provincias fueron:

Andrés Bosch (Córdoba): Se desempeñaba como Coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Era un reconocido especialista en logística y seguridad operativa para el combate de incendios forestales, y su tarea principal era coordinar el despliegue de recursos aéreos y terrestres en el centro del país.

Rodrigo Aimetta (Córdoba): Formaba parte del equipo técnico del SNMF y se desempeñaba como instructor. Su rol en el viaje a San Juan era dictar las capacitaciones correspondientes al adiestramiento de brigadistas y fuerzas de seguridad locales en el uso de apoyo aéreo.

Matías Valenzuela (Buenos Aires): Era el piloto al mando de la aeronave. Pertenecía a la empresa privada contratada para brindar el servicio de transporte y logística aérea para el operativo.