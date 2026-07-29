    • 29 de julio de 2026 - 17:24

    Los tres tripulantes no sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea de Ischigualasto

    El trágico suceso ocurrió mientras se llevaba adelante una misión de capacitación y reconocimiento del terreno destinada a fortalecer el combate de incendios forestales en la región.

    Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

    Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quiénes eran los tripulantes ajenos a la provincia

    La aeronave involucrada trasladaba a una comitiva mixta conformada por funcionarios provinciales y expertos nacionales en emergencias y aviación. Las víctimas que llegaron desde otras provincias fueron:

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    Andrés Bosch (Córdoba): Se desempeñaba como Coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Era un reconocido especialista en logística y seguridad operativa para el combate de incendios forestales, y su tarea principal era coordinar el despliegue de recursos aéreos y terrestres en el centro del país.

    Rodrigo Aimetta (Córdoba): Formaba parte del equipo técnico del SNMF y se desempeñaba como instructor. Su rol en el viaje a San Juan era dictar las capacitaciones correspondientes al adiestramiento de brigadistas y fuerzas de seguridad locales en el uso de apoyo aéreo.

    Matías Valenzuela (Buenos Aires): Era el piloto al mando de la aeronave. Pertenecía a la empresa privada contratada para brindar el servicio de transporte y logística aérea para el operativo.

    Las tareas de rescate y los peritajes posteriores en la zona de Ischigualasto se convirtieron en un desafío extremo debido a las características geográficas del área protegida, sumiendo a las comunidades de San Juan, Córdoba y Buenos Aires en un profundo luto.

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