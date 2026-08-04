Emanuel Vázquez, el "sanjuanino por adopción" que comenzó con un par de ollas hace tres años y hoy busca posicionar su cerveza artesanal

Antes de que Oasis comenzara a ganar lugar en el mercado de la cerveza artesanal en San Juan, Emanuel Vázquez apenas buscaba aprender a elaborar la bebida para el disfrute personal y con amigos. Hoy, con apenas 23 años, divide sus jornadas entre la producción de cerveza, la atención de un local propio y la planificación de nuevos proyectos para hacer crecer una marca que construyó prácticamente desde cero.

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Nacido en Buenos Aires, hace once años que vive en San Juan, provincia que ya considera su hogar. Llegó cuando tenía 12 años junto a su madre, y a medida que fueron pasando los años fueron arribando el resto de su familia, siendo su hermano uno de los últimos llegados hace algunos meses atrás. Adoptando San Juan como sitio de pertenencia, el proyecto nació casi sin planearlo.

La historia de Oasis comenzó casi por casualidad, a fines de 2022. Emanuel recuerda que se había cansado del fernet y tampoco era fanático de la cerveza industrial. Mientras limpiaba el fondo de su casa encontró unas viejas ollas que pertenecían a su padre, quien años atrás había incursionado en la cerveza casera. "Le pregunté qué eran y le pedí que me enseñara. Ahí empecé a conocer el mundo de la cerveza artesanal, a ir a bares y ese verano fue pura cerveza" , asegura entre risas.

Como cada nueva experiencia, todo fue a prueba y error. Algunas cocciones salían muy bien y otras eran un verdadero fracaso. Esa irregularidad despertó en él una obsesión por entender cada detalle del proceso. "Me enojaba porque quería que saliera bien, y comencé a estudiar. Estudiaba en la facultad administración de empresas, y me pasé todo el 2023 cocinando para tener una buena receta" , explicó.

A comienzos de 2024 decidió dar el salto y participar en las primeras ferias de emprendedores, buscando que se producto cautivara a los consumidores locales, sumando una alternativa más a la oferta de cerveza artesanal que hay en San Juan.

Un debut que estuvo lejos de ser ideal y la perseverancia para potenciar Oasis

"Me acuerdo que en las primeras dos o tres ferias me fue muy mal, a un punto tal de pensar en dejar el emprendimiento. Sentía que perdía tiempo. Luego fui a una y me fue bien, pude vender unos 30 litros y me pude comprar unas cositas para la elaboración", confesó.

Desde entonces nunca dejó de aprender. Continuó produciendo pequeños volúmenes, asistiendo a ferias y estudiando. A fines de 2024 apareció una oportunidad que marcaría otro punto de inflexión en el emprendimiento: encontró en un remate un equipo profesional de elaboración de cerveza con capacidad de 250 litros.

"Pedí un préstamo, mi papá me llevó a Buenos Aires a buscarlas y las trajimos. Todo el verano trabajé para poder pagar esas ollas", precisó el joven.

Para Emanuel, 2025 fue el momento en que comprendió que el proyecto podía convertirse en una actividad a tiempo completo. “Comencé a estar en varias ferias, me iba bien. Pasé de hacer 20 a 50 litros. A todo esto, seguía estudiando, y me costaba más porque estaba muy dedicado a la cerveza. Ahí fue cuando decidí dedicarme a esto”, precisó.

Ese mismo año realizó una diplomatura en Microcervecería de la Universidad Tecnológica Nacional, donde pudo conocer desde pequeños productores hasta plantas industriales con miles de litros de capacidad. Fue un antes y un después para el joven.

De una fábrica en casa a un local propio y un nombre pensando en San Juan

La producción comenzó en el mismo domicilio que comparte con su familia, y en el afán de crecer y llegar al público sanjuanino decidió apostar por un pequeño local en el que pudiera vender la cerveza para llevar, o al menos esa era la idea inicial, que fue mutando de acuerdo a la demanda de sus clientes.

"La gente quería quedarse a tomar ahí. Entonces habilitamos algunas mesas y ahora también sumamos pizzas", acota.

Sin buscarlo, Emanuel terminó administrando dos unidades de negocio diferentes: una fábrica instalada en una ampliación de su vivienda y un local que le permite mantener el movimiento durante los meses de menor actividad. Ambos escenarios representan un aprendizaje diario.

Actualmente produce alrededor de 200 litros mensuales, aunque calcula que podría alcanzar entre 700 y 800 litros por mes si logra mantener un ritmo constante de elaboración.

Oasis no solo es su marca, sino que es una búsqueda de identidad con un toque local. "Pensé en montañas, en el dique, en el agua. Quería algo que representara a San Juan. Creo que fue mi papá o mi mamá quienes dijeron 'Oasis'. Me gustó cómo sonaba y quedó."

Su propuesta apunta a ofrecer una cerveza fácil de tomar, equilibrada y alejada de algunos estereotipos. AL respecto puntualiza que hay una creencia general en que la cerveza artesanal tiene que ser fuerte o turbia, pero él busca una receta que sea cremosa y ligera, amable al paladar.

Que Oasis se conozca fuera de las fronteras de San Juan, la apuesta de Emanuel Vázquez para el corto plazo

Aunque debió poner en pausa la carrera universitaria porque el crecimiento del proyecto demanda cada vez más tiempo, Emanuel asegura que los conocimientos de Administración siguen siendo una herramienta fundamental para su trabajo cotidiano. Hoy sus objetivos pasan por ampliar la capacidad de la fábrica, automatizar procesos, fortalecer la presencia de Oasis en redes sociales y competir en certámenes nacionales de cerveza artesanal.

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"Quiero participar en las copas nacionales, no tanto por ganar una medalla, sino por la devolución de los jurados. También quiero darle cada vez más valor a la marca y seguir aprendiendo".

Con apenas 23 años, aquel niño que llegó desde Buenos Aires terminó encontrando en San Juan mucho más que un nuevo lugar para vivir: encontró el escenario donde una curiosidad nacida en el patio de su casa comenzó a transformarse, en muy poco tiempo, en un proyecto con identidad propia y grandes proyecciones para el futuro.