    • 4 de agosto de 2026 - 06:59

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 4 de agosto

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una máxima de 20°C.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tiempo acompañará este martes a los sanjuaninos con condiciones ideales para las actividades al aire libre. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima de 20°C, luego de un amanecer fresco de 7°C.

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    Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 7°C. El viento será muy leve, del sector sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Por la tarde se espera el momento más agradable del día. La máxima alcanzará los 20°C, el cielo continuará parcialmente nublado y el viento permanecerá prácticamente calmo, favoreciendo una sensación térmica confortable.

    Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, aunque las condiciones del tiempo no variarán demasiado. El cielo seguirá parcialmente nublado y no se prevén lluvias ni ráfagas de viento.

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    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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