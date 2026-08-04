Iglesia y Jáchal trabajarán juntos para el desarrollo de cultivos andinos en ambos departamentos

Los municipios de Iglesia y Jáchal firmaron un convenio con el INTA para la producción de quinoa, amaranto y maíz.

En un gran avance hacia la diversificación económica y el fortalecimiento del sector agropecuario del norte de San Juan, los municipios de Iglesia y Jáchal sellaron un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La iniciativa busca reintroducir y potenciar la producción de cultivos andinos como la quinoa, el amaranto y distintas variedades de maíz.

El acto de firma del convenio contó con la presencia del intendente de Iglesia, Jorge Espejo, y del intendente de Jáchal, Matías Espejo, junto a referentes y técnicos de INTA San Juan. Ambos mandatarios comunales coincidieron en la importancia de articular políticas públicas intermunicipales para generar más oportunidades para los productores locales y agregar valor a la agricultura regional.

Detalles del convenio entre Iglesia y Jáchal El acuerdo establece que el INTA aportará su experiencia técnica y científica mediante un esquema integral de asistencia especializada, análisis de laboratorio, capacitaciones continuas y transferencia tecnológica. A través de este acompañamiento, se busca no sólo mejorar los rendimientos de la producción local, sino también realizar ensayos de nuevas alternativas productivas adaptadas a las particularidades ambientales del territorio septentrional sanjuanino.

Por su parte, los municipios de Iglesia y Jáchal asumieron el compromiso de aportar recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la ejecución efectiva del proyecto. Entre las acciones contempladas se destaca la creación de parcelas experimentales, donde se evaluará el comportamiento de los cultivos andinos en terreno y se capacitará de manera directa a las familias agricultoras.

Identidad, cultura y valor agregado Más allá del impacto puramente agropecuario, el proyecto concibe a la quinoa, el amaranto y el maíz no sólo como alternativas rentables para el sector rural, sino como parte fundamental del patrimonio productivo, cultural y turístico de ambos departamentos. La revalorización de estos granos ancestrales pretende dinamizar las economías locales, abriendo posibilidades para el turismo gastronómico y la comercialización de productos con sello de origen.