    • 4 de agosto de 2026 - 10:56

    Iglesia y Jáchal trabajarán juntos para el desarrollo de cultivos andinos en ambos departamentos

    Los municipios de Iglesia y Jáchal firmaron un convenio con el INTA para la producción de quinoa, amaranto y maíz.

    Iglesi, Jáchal y el INTA trabajarán juntos para el desarrollo de cultivos andinos.

    Iglesi, Jáchal y el INTA trabajarán juntos para el desarrollo de cultivos andinos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un gran avance hacia la diversificación económica y el fortalecimiento del sector agropecuario del norte de San Juan, los municipios de Iglesia y Jáchal sellaron un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La iniciativa busca reintroducir y potenciar la producción de cultivos andinos como la quinoa, el amaranto y distintas variedades de maíz.

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    El acto de firma del convenio contó con la presencia del intendente de Iglesia, Jorge Espejo, y del intendente de Jáchal, Matías Espejo, junto a referentes y técnicos de INTA San Juan. Ambos mandatarios comunales coincidieron en la importancia de articular políticas públicas intermunicipales para generar más oportunidades para los productores locales y agregar valor a la agricultura regional.

    Detalles del convenio entre Iglesia y Jáchal

    El acuerdo establece que el INTA aportará su experiencia técnica y científica mediante un esquema integral de asistencia especializada, análisis de laboratorio, capacitaciones continuas y transferencia tecnológica. A través de este acompañamiento, se busca no sólo mejorar los rendimientos de la producción local, sino también realizar ensayos de nuevas alternativas productivas adaptadas a las particularidades ambientales del territorio septentrional sanjuanino.

    Por su parte, los municipios de Iglesia y Jáchal asumieron el compromiso de aportar recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la ejecución efectiva del proyecto. Entre las acciones contempladas se destaca la creación de parcelas experimentales, donde se evaluará el comportamiento de los cultivos andinos en terreno y se capacitará de manera directa a las familias agricultoras.

    Identidad, cultura y valor agregado

    Más allá del impacto puramente agropecuario, el proyecto concibe a la quinoa, el amaranto y el maíz no sólo como alternativas rentables para el sector rural, sino como parte fundamental del patrimonio productivo, cultural y turístico de ambos departamentos. La revalorización de estos granos ancestrales pretende dinamizar las economías locales, abriendo posibilidades para el turismo gastronómico y la comercialización de productos con sello de origen.

    Con la concreción de este convenio, ambos municipios reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones técnicas de referencia y gobiernos locales vecinos. El esfuerzo conjunto busca incorporar innovación al sector agropecuario, generar empleo sostenible y construir un horizonte de desarrollo integrador para las comunidades del norte provincial.

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