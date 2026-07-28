Copa País: Iglesia y Albardón ya tienen su lista y empezaron con sus prácticas

La Copa País comenzará el 12 de agosto para San Juan y en el interior de la provincia el movimiento es intenso.

Cerebro. Emiliano Guajardo es clave en la selección de Iglesia que ya comenzó a entrenar para el debut en la Copa País.

Con la confirmación que la Fase Provincial de la Copa País comenzará el miércoles 12 para los tres seleccionados de la provincia que estarán en competencia ya tienen sus listas y comenzaron con los entrenamientos. Iglesia ya se puso en marcha y Albardón-Angaco lo hará en la jornada de este miércoles.

En Iglesia, con la Liga Iglesiana aguardando poder realizar su asamblea, el Proyecto Copa País fue prioridad y Roly Montaño -dirigente de San Martín de Rodeo- se pudo al frente de la coordinación del tema. Con la designación del profe Mario Zárate para la preparación física del plantel, restan detalles para confirmar entrenador.

La lista de la Selección de Iglesia tiene 35 nombres, destacándose una camada juvenil que estuvo en compentencia en el Torneo Sub 21 que ganó Sportivo El Llano, pero además aparecen los históricos como Emiliano Guajardo, Eric Muñoz, Enzo Marinero -quien regresa del fútbol de Neuquén- entre otros.

La lista de Iglesia es la siguiente: Arqueros: Denis Díaz, Sp Iglesia; Gonzalo Montecino, El Llano y Julian Vera, Los Andes. Defensores: Eduardo Valdez, San Lorenzo; Danilo Jofre, Los Andes; Hugo Vedia, Sp Iglesia; Lucas Riveros, El Llano; Emanuel Esquivel, San Martin; Nahuel Montaño, Colola; Santiago Navarro, San Martin; Ivan Rojas, Bella Vista; Julio Marinero, San Martín; Ramón Muñoz, El Llano. Medicampistas: Emiliano Guajardo, San Lorenzo; Erik Muñoz, Los Andes; Romeo Riveros, Los Andes; Tiago Sosa, San Lorenzo; Octavio López, San Lorenzo; Sebastian Vedia, Sp Iglesia; Moises Torres, El Llano; Agustin Navarro, San Martín;

Leo Manrique, Colola; Isaias Vega, Pismanta; Federico Montaño, Colola. Delanteros: Enzo Guajardo, Colola; Enzo Marinero, San Martín; Nestor Espejo, Bella Vista; Eric Castro, Los Andes; Maximiliano Manrique, El Llano; Matias Aballay, Coloraditos; Alexis Mendez, San Lorenzo; Julian Torres, Pismanta y Nico Castillo, Pismanta.