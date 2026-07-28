    • 28 de julio de 2026 - 18:20

    Copa País: Iglesia y Albardón ya tienen su lista y empezaron con sus prácticas

    La Copa País comenzará el 12 de agosto para San Juan y en el interior de la provincia el movimiento es intenso.

    Cerebro. Emiliano Guajardo es clave en la selección de Iglesia que ya comenzó a entrenar para el debut en la Copa País.

    Cerebro. Emiliano Guajardo es clave en la selección de Iglesia que ya comenzó a entrenar para el debut en la Copa País.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Con la confirmación que la Fase Provincial de la Copa País comenzará el miércoles 12 para los tres seleccionados de la provincia que estarán en competencia ya tienen sus listas y comenzaron con los entrenamientos. Iglesia ya se puso en marcha y Albardón-Angaco lo hará en la jornada de este miércoles.

    Leé además

    copa pais: san juan tendra tres ligas en competencia desde agosto

    Copa País: San Juan tendrá tres ligas en competencia desde agosto
    juan jose corzo y daniel garipe seran la dupla tecnica de la seleccion sanjuanina para la copa pais 2026

    Juan José Corzo y Daniel Garipe serán la dupla técnica de la Selección Sanjuanina para la Copa País 2026

    En Iglesia, con la Liga Iglesiana aguardando poder realizar su asamblea, el Proyecto Copa País fue prioridad y Roly Montaño -dirigente de San Martín de Rodeo- se pudo al frente de la coordinación del tema. Con la designación del profe Mario Zárate para la preparación física del plantel, restan detalles para confirmar entrenador.

    La lista de la Selección de Iglesia tiene 35 nombres, destacándose una camada juvenil que estuvo en compentencia en el Torneo Sub 21 que ganó Sportivo El Llano, pero además aparecen los históricos como Emiliano Guajardo, Eric Muñoz, Enzo Marinero -quien regresa del fútbol de Neuquén- entre otros.

    La lista de Iglesia es la siguiente: Arqueros: Denis Díaz, Sp Iglesia; Gonzalo Montecino, El Llano y Julian Vera, Los Andes. Defensores: Eduardo Valdez, San Lorenzo; Danilo Jofre, Los Andes; Hugo Vedia, Sp Iglesia; Lucas Riveros, El Llano; Emanuel Esquivel, San Martin; Nahuel Montaño, Colola; Santiago Navarro, San Martin; Ivan Rojas, Bella Vista; Julio Marinero, San Martín; Ramón Muñoz, El Llano. Medicampistas: Emiliano Guajardo, San Lorenzo; Erik Muñoz, Los Andes; Romeo Riveros, Los Andes; Tiago Sosa, San Lorenzo; Octavio López, San Lorenzo; Sebastian Vedia, Sp Iglesia; Moises Torres, El Llano; Agustin Navarro, San Martín;

    Leo Manrique, Colola; Isaias Vega, Pismanta; Federico Montaño, Colola. Delanteros: Enzo Guajardo, Colola; Enzo Marinero, San Martín; Nestor Espejo, Bella Vista; Eric Castro, Los Andes; Maximiliano Manrique, El Llano; Matias Aballay, Coloraditos; Alexis Mendez, San Lorenzo; Julian Torres, Pismanta y Nico Castillo, Pismanta.

    ALBARDON-ANGACO

    El actual campeón de provincial de la Copa País, el seleccionado de Albardón-Angaco ya se metió en el Operativo Defensa y este miércoles, desde las 20, comenzará con sus entrenamientos a cargo del cuerpo técnico que encabeza Ricardo Molina. La lista albardonera ya está confirmada y aparecen nombres clave en la campaña anterior como los defensores Emmanuel Castillo y Esteban Artazo, además de los volantes Pablo Ontiveros, David Franovich y Alberto Malla. Mientras que en el ataque sobresale Ricardo Pérez y el otro nombre destacado es Mauricio Tapias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    las aguilas vuelan con sello sanjuanino: nueve hockistas de la provincia integran la preseleccion argentina

    Las Águilas vuelan con sello sanjuanino: nueve hockistas de la provincia integran la preselección argentina

    Por Vanessa Chaparro
    El Chacho no pudo estar en la primera fecha frente a Barracas.

    El Tribunal de Disciplina levantó la sanción a Chacho Coudet y podrá estar en el banco ante Gimnasia de La Plata

    el vasco arruabarrena recupero a dos jugadores antes de la revancha contra ohiggins por la copa sudamericana

    El Vasco Arruabarrena recuperó a dos jugadores antes de la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la temporada de ciclismo en pista vive su tercera fecha con un homenaje a rodrigo silva y maximo cornejo

    La temporada de ciclismo en pista vive su tercera fecha con un homenaje a Rodrigo Silva y Máximo Cornejo

    Por Redacción Diario de Cuyo