    • 8 de agosto de 2026 - 09:40

    Allanaron una casa en Rawson por una denuncia de amenazas y secuestraron dos armas

    El operativo se realizó en el barrio Luz y Fuerza V en Rawson. La Policía incautó dos pistolas, más de un centenar de municiones y otros elementos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento realizado en una vivienda de Rawson terminó con el secuestro de dos armas de fuego y una importante cantidad de municiones, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas agravadas. El principal sospechoso no se encontraba en el inmueble al momento del procedimiento.

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    El operativo fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica, con colaboración de efectivos de la Comisaría 36ta., en una vivienda ubicada en el barrio Luz y Fuerza V, por orden del juez Ignacio Achem.

    La medida tenía como objetivo detener a Mut Mestre, de 37 años, pero los policías no lograron encontrarlo en el domicilio. Sin embargo, durante la requisa encontraron elementos que quedaron incorporados a la causa.

    Entre lo secuestrado había una pistola Bersa calibre .22, modelo Thunder 22, con dos cargadores, y una pistola Taurus 9 mm, modelo PT 111G2, con un cargador y una baqueta de limpieza.

    Además, los investigadores incautaron 8 cartuchos calibre 9 mm, una vaina servida del mismo calibre, una caja con 50 cartuchos 9 mm, otros 11 cartuchos de ese calibre sueltos y 45 cartuchos calibre .22 de distintas marcas.

    La denuncia que originó la investigación

    La causa comenzó a partir de un episodio ocurrido el 10 de julio de 2026, cerca de las 19, en el barrio Portal del Sol, en Rawson.

    Según relató la denunciante, Mestre se presentó en su domicilio y comenzó a dirigirle expresiones intimidantes a raíz de un conflicto previo que involucraba a los hijos menores de ambos.

    La mujer aseguró que, cuando el hombre se retiraba, pudo observar que llevaba un arma de fuego de color negro. También afirmó haber escuchado un sonido metálico que, según su percepción, era compatible con la manipulación de ese elemento.

    La denunciante aportó además que el sospechoso se movilizaba en una Renault Kangoo de color gris.

    Posteriormente, su hijo le habría contado que el mismo individuo también habría exhibido el arma frente a otros menores en las inmediaciones.

    A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que tanto el vehículo mencionado como el domicilio donde se realizó el allanamiento estaban vinculados a Mestre.

    Con esa información, la Justicia autorizó el procedimiento que finalmente permitió secuestrar las dos pistolas y las municiones, mientras continúa la búsqueda del sospechoso y avanza la investigación por amenazas agravadas.

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