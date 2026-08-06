Rawson impulsa el talento local con "IMPULSO", un programa para fortalecer la cultura

Con el objetivo de transformar la creatividad en un motor de desarrollo económico y social, el municipio de Rawson, a través del Centro de Desarrollo Emprendedor Manuel Lemos, presentó IMPULSO. Se trata de un programa integral destinado a fortalecer las industrias culturales del departamento, brindando formación, herramientas estratégicas y espacios de visibilización a artistas, productores y gestores locales.
La iniciativa se extenderá durante cuatro meses y tendrá como sede central el emblemático Teatro Oscar Kummel. Allí se articulará una intensa agenda que combinará espectáculos abiertos al público general con instancias de capacitación, talleres de profesionalización y encuentros de vinculación para los actores del ecosistema creativo.
La cultura como motor productivo en Rawson
Más que una simple cartela de espectáculos, IMPULSO nace con una visión estratégica clara: convertir a la cultura en una actividad sustentable y generadora de empleo. A lo largo del trayecto, los participantes recibirán formación en gestión cultural, modelos de negocio, planificación, presupuestos, comercialización y generación de alianzas.
Para garantizar un impacto sostenido, el municipio sumó el acompañamiento de instituciones clave como la Fundación Alentar, especializada en la formación y el desarrollo de capacidades; y la Empresa Avanti que aportará su experiencia en innovación, vinculación comercial y fortalecimiento del ecosistema emprendedor.
Las voces de los protagonistas
Durante el acto de presentación, las autoridades municipales y los responsables del proyecto remarcaron el valor estratégico de la propuesta:
- Jorge Godoy (Coordinador del Centro Manuel Lemos): "Este programa tiene cuatro ejes fundamentales: la formación en modelos de negocio, una agenda de espectáculos que funcionará como laboratorio para poner en práctica esos conocimientos, un espacio unificado para capacitaciones y la articulación con empresas que quieran invertir y acompañar el desarrollo cultural."
- Sebastián Chirino (Secretario de Gobierno y Desarrollo Económico): "En un contexto donde algunos intentan instalar que la cultura es un gasto, en Rawson elegimos creer en nuestros artistas. La creatividad es el mayor capital que tenemos y este programa busca transformarla en valor, para que cada hacedor cultural pueda vivir de lo que produce."
- Carlos Munisaga (Intendente de Rawson): "IMPULSO nace para acompañar a nuestros artistas, promover sus talentos y ofrecerles herramientas para que puedan vivir de su vocación. Queremos que la infraestructura del Teatro Oscar Kummel y todos los espacios municipales estén al servicio de la creatividad, generando una agenda permanente que emocione e integre."
Cronograma completo de actividades y galas
La programación se desarrollará entre agosto y noviembre en el Teatro Oscar Kummel, desplegando un abanico de propuestas artísticas y formativas:
Agosto
- Viernes 7 de agosto: Primera Gala con la presentación de "La Pericana: Un Viaje de Murga". (Entradas disponibles en el sitio web de Avanti).
- 12 de agosto: Workshop de ventas y ticketing, dictado por Avanti.
- 22 de agosto: Segunda Gala: Obra de teatro infantil "El Pueblo Perdido Chui Many".
Septiembre
- 30 de agosto y 2 de septiembre: Taller de Introducción a la Técnica Escénica.
- 4 de septiembre: Tercera Gala con un espectáculo de ilusionismo.
- 26 de septiembre: presentación de la obra "Futudrama".
Octubre
- 3 de octubre: Expo Encuentro de Industrias Culturales (incluye capacitaciones, ronda de negocios, networking, intervenciones artísticas y exposiciones).
- 31 de octubre: Sexta Gala IMPULSO.
Noviembre
- Durante el mes: continuidad de las instancias de capacitación.
- 6 y 7 de noviembre: Festival de Comedia (séptima y octava Gala IMPULSO) y cierre oficial del ciclo anual.
Con la puesta en marcha de IMPULSO, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo emprendedor, consolidando un modelo donde la cultura deja de ser únicamente una expresión artística para transformarse en una industria sostenible, profesional y generadora de oportunidades reales.