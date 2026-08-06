Rawson impulsa el talento local con "IMPULSO", un programa para fortalecer la cultura

Con esta propuesta el municipio de Rawson busca que la cultura se convierta en un motor productivo para el departamento.

Rawson lanzó un nuevo programa para fortalecer la industria cultural en el departamento.

Con el objetivo de transformar la creatividad en un motor de desarrollo económico y social, el municipio de Rawson, a través del Centro de Desarrollo Emprendedor Manuel Lemos, presentó IMPULSO. Se trata de un programa integral destinado a fortalecer las industrias culturales del departamento, brindando formación, herramientas estratégicas y espacios de visibilización a artistas, productores y gestores locales.

La iniciativa se extenderá durante cuatro meses y tendrá como sede central el emblemático Teatro Oscar Kummel. Allí se articulará una intensa agenda que combinará espectáculos abiertos al público general con instancias de capacitación, talleres de profesionalización y encuentros de vinculación para los actores del ecosistema creativo.

La cultura como motor productivo en Rawson Más que una simple cartela de espectáculos, IMPULSO nace con una visión estratégica clara: convertir a la cultura en una actividad sustentable y generadora de empleo. A lo largo del trayecto, los participantes recibirán formación en gestión cultural, modelos de negocio, planificación, presupuestos, comercialización y generación de alianzas.

Para garantizar un impacto sostenido, el municipio sumó el acompañamiento de instituciones clave como la Fundación Alentar, especializada en la formación y el desarrollo de capacidades; y la Empresa Avanti que aportará su experiencia en innovación, vinculación comercial y fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

Las voces de los protagonistas Durante el acto de presentación, las autoridades municipales y los responsables del proyecto remarcaron el valor estratégico de la propuesta: