    • 8 de agosto de 2026 - 21:43

    Empresarios denuncian pérdidas millonarias y reclaman la apertura del Paso Cristo Redentor

    El prolongado cierre del corredor internacional ya cumplió 25 días y mantiene a miles de camiones varados.

    paso-chile2
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tensión en la Cordillera de los Andes no cede. Tras cumplirse 25 días de inhabilitación en el tránsito internacional del Paso Cristo Redentor, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) alzó la voz para denunciar el fuerte impacto económico que atraviesa el sector logístico y comercial.

    Leé además

    mendoza: quien era el contador de 43 anos que murio tras caer con su familia desde un puente

    Mendoza: quién era el contador de 43 años que murió tras caer con su familia desde un puente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    salarios y costo de vida: ¿cuanto se necesita para vivir en argentina, uruguay y chile?

    Salarios y costo de vida: ¿Cuánto se necesita para vivir en Argentina, Uruguay y Chile?

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cruce que conecta Uspallata con Valparaíso permanece cerrado a raíz de los severos temporales de nieve. Sin embargo, la preocupación actual de los empresarios radica en que, pese a registrarse buenas condiciones meteorológicas e incluso sectores despejados del lado chileno, la ruta continúa bloqueada.

    Pérdidas diarias y miles de camiones varados

    De acuerdo con las estimaciones de las cámaras empresarias, hay alrededor de 2.000 camiones varados en distintos puntos estratégicos y estaciones de servicio (como Uspallata y San Martín), mientras que otras unidades debieron retornar a sus bases.

    Costos en rojo: La paralización total de las flotas genera un perjuicio económico estimado entre los 450 y los 600 dólares diarios por camión, cifra que trepará al límite máximo en el caso de aquellos vehículos equipados con sistemas de refrigeración para cargas perecederas.

    Herramientas paradas: Desde Aprocam señalaron que los rodados llevan semanas inmovilizados sin facturar un solo kilómetro, acumulando pérdidas financieras irreversibles para las pequeñas y medianas empresas de transporte.

    Cruces con Vialidad Nacional y reclamo binacional

    En los últimos días, el malestar del sector privado escaló debido a la falta de respuestas y la opacidad en los partes oficiales. Los referentes del transporte cuestionaron que los organismos de control impiden el avance hacia la zona de alta montaña para constatar el verdadero estado de la calzada.

    Desde el sector gremial empresarial remarcaron que las condiciones actuales permitirían al menos evaluar una apertura paulsatina para destrabar el cuello de botella logístico.

    En paralelo a esta emergencia coyuntural, empresarios argentinos y chilenos comenzaron a articular un bloque unificado para exigir una modernización estructural del corredor. Mediante iniciativas conjuntas, reclaman que los gobiernos de ambos países inviertan en tecnología de punta, mejor maquinaria de despeje y sistemas avanzados de prevención de avalanchas para evitar que los temporales invernales paralicen por semanas el intercambio comercial del Mercosur.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Victoria Cantero acusada de matar a su novio.

    Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Karina Milei.

    Karina Milei reúne a legisladores bonaerenses y acelera el armado de La Libertad Avanza para 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La famosa servilleta que propició el primer contrato de Messi.

    El día que Jorge Messi firmó el inicio del mito: la historia detrás de la famosa servilleta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Buzos de Prefectura junto a efectivos de otras fuerzas trabajaron para rescatar al cuerpo de la niña.

    Conmoción: una nena de tres años murió al caer el auto en el que viajaba al lago Nahuel Huapi

    Por Redacción Diario de Cuyo