Karina Milei reúne a legisladores bonaerenses y acelera el armado de La Libertad Avanza para 2027

La Libertad Avanza empieza a poner el foco en la provincia de Buenos Aires de cara a 2027. En ese marco, Karina Milei encabezará este lunes una cumbre con legisladores bonaerenses del espacio libertario en la Casa Rosada , en una jornada que tendrá como objetivo mostrar coordinación política y avanzar en el armado territorial del oficialismo.

El Gobierno define los cambios a la ley de Tierras y acelera la reforma del Banco Central

Karina Milei visitó la sede de Google: reunión clave por tecnología e inversiones en el país

El encuentro se realizará en dos tandas. A las 15 está prevista una reunión con los senadores provinciales, mientras que a las 17 será el turno de los diputados. También participará el presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja .

Durante la reunión, los legisladores entregarán a las autoridades de la Secretaría General de la Presidencia informes sobre las actividades desarrolladas durante el primer semestre y una hoja de ruta con los principales objetivos para la segunda mitad del año.

Entre los temas incluidos aparecen seguridad, IOMA y la crisis sanitaria bonaerense, gasto público, reformas políticas, educación, juventud y sector agropecuario .

La convocatoria sigue la lógica del encuentro que Karina Milei mantuvo en julio con los legisladores porteños de La Libertad Avanza. El objetivo político es similar: exhibir coordinación entre la Casa Rosada y los representantes del espacio en los distintos distritos y comenzar a preparar el terreno para 2027.

La mirada puesta en la provincia de Buenos Aires

La estrategia libertaria para 2027 contempla la posibilidad de cerrar acuerdos con el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinalistas para competir por la Gobernación y ampliar sus chances en los municipios bonaerenses.

En ese escenario, Sebastián Pareja ya inició conversaciones con el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, para avanzar en las bases de un eventual entendimiento electoral.

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza para una eventual candidatura a gobernador es el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien cuenta con el respaldo de Javier Milei para encabezar esa construcción.

Desde el PRO, Ritondo planteó una estrategia basada en las mediciones electorales: que en cada municipio el candidato sea quien tenga mejores números, independientemente de si pertenece al PRO o a La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza busca ampliar su presencia territorial

La provincia de Buenos Aires será uno de los principales escenarios de disputa electoral en 2027. Por eso, la Casa Rosada busca fortalecer la estructura libertaria y evitar que el espacio llegue a los comicios dependiendo exclusivamente de acuerdos coyunturales.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores y 20 diputados en la Legislatura bonaerense. En Diputados, además, se analiza un cambio en la conducción del bloque: Agustín Romo podría pasar a ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara y Juanes Osaba asumiría la jefatura del bloque.

La reunión de este lunes será, así, una nueva señal de que el oficialismo ya comenzó a trabajar en clave 2027, con la provincia de Buenos Aires como uno de los principales objetivos de su estrategia política.