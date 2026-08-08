Nuevo plan de pagos de ARCA: todo lo que hay que saber para refinanciar deudas en hasta 18 cuotas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen de facilidades de pago diseñado especialmente para aliviar la situación financiera de sectores clave que enfrentan menores márgenes de liquidez. La medida apunta a ordenar compromisos impositivos, previsionales y aduaneros.

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El esquema contempla obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, incluyendo:

Importante: A diferencia de otros regímenes excepcionales del pasado, esta normativa no contempla la condonación parcial ni total de intereses o multas. Su principal beneficio radica en la posibilidad de financiar el pasivo fiscal y frenar el inicio de acciones de cobro judicial mientras el plan se mantenga activo.

El universo de beneficiarios está segmentado en grupos específicos, cada uno con condiciones particulares de financiación y anticipos:

1. Micro y Pequeñas Empresas, Pequeños Contribuyentes y Entidades sin Fines de Lucro

A quiénes abarca: Micro y pequeñas empresas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente; pequeños contribuyentes (personas humanas y sucesiones indivisas bajo el código de caracterización 547); y entidades sin fines de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales e iglesias).

Financiación: Hasta 18 cuotas para deudas impositivas, de la seguridad social y aduaneras; y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones.

Pago a cuenta (anticipo): 5% de la deuda consolidada.

2. Medianas Empresas (Tramos 1 y 2)

Financiación: Hasta 15 cuotas para obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras; y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones.

Pago a cuenta (anticipo): 10% de la deuda consolidada.

En todos los casos, ARCA fijó una tasa de financiación mensual del 2,75% y estableció que tanto el anticipo inicial como cada una de las cuotas mensuales, iguales y consecutivas no podrán ser inferiores a $50.000.

Cómo y hasta cuándo anotarse

La adhesión al régimen es completamente digital y se realiza ingresando con Clave Fiscal al servicio “Mis Facilidades” de la web oficial de ARCA.

Los contribuyentes interesados tienen tiempo de completar el trámite y realizar el pago a cuenta —que genera la consolidación automática de la deuda— hasta el 30 de octubre de 2026. La aceptación formal de la presentación será notificada posteriormente por el organismo a través del Domicilio Fiscal Electrónico.