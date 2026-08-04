Último día para recategorizarse en el monotributo: qué pasa si no hacés el trámite antes del vencimiento

Los monotributistas tienen tiempo hasta este miércoles 5 de agosto para realizar la recategorización semestral del Régimen de Pequeños Contribuyentes, luego de la actualización de las escalas por inflación. Aunque el trámite solo es obligatorio para quienes deban cambiar de categoría, los especialistas recomiendan que todos revisen su situación para evitar errores, sanciones o el pago de un importe mayor al que corresponde.

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La recategorización consiste en verificar si el contribuyente debe mantenerse en la misma categoría, subir o bajar de escala de acuerdo con los parámetros establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Quienes no hayan cumplido seis meses dentro del régimen y quienes mantengan las mismas condiciones no están obligados a realizar el trámite, aunque sí es aconsejable revisar los datos.

Uno de los errores más frecuentes es calcular la facturación sobre el dinero efectivamente cobrado durante el último año. Sin embargo, ARCA toma en cuenta los ingresos devengados, es decir, las facturas emitidas, sin importar cuándo fueron cobradas. De esta manera, una factura emitida en junio de 2026 e ingresada en agosto igualmente forma parte del período que debe analizarse para la recategorización.

Además, la categoría no depende exclusivamente de la facturación. El organismo también considera otros parámetros, como los ingresos brutos acumulados de los últimos doce meses, los alquileres devengados del inmueble afectado a la actividad, la superficie utilizada para desarrollar la actividad y el consumo de energía eléctrica del mismo período. Por eso, un contribuyente puede verse obligado a cambiar de categoría aunque sus ingresos no hayan variado.

Si de esa evaluación surge la necesidad de modificar la categoría, el nuevo importe del monotributo comenzará a regir con el vencimiento de agosto de 2026. El pago correspondiente a julio se realizará con la categoría anterior.

La sugerencia automática de ARCA puede no ser suficiente

ARCA dispone de una herramienta simplificada que muestra la facturación registrada mediante comprobantes electrónicos y propone una categoría para el contribuyente. Sin embargo, los especialistas advierten que aceptar esa sugerencia sin realizar una revisión puede derivar en errores.

La recomendación automática puede no reflejar correctamente todas las operaciones, especialmente aquellas realizadas mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales o terminales de pago, por lo que resulta fundamental corroborar que toda la información sea correcta antes de confirmar la recategorización.

Qué ocurre si no hacés el trámite

Si un contribuyente estaba obligado a recategorizarse y no realiza el trámite antes del vencimiento, ARCA podrá efectuar una recategorización de oficio dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre del período voluntario, utilizando la información que posee en sus registros.

Además de modificar automáticamente la categoría, el organismo puede aplicar intereses y sanciones, notificar al contribuyente mediante el Domicilio Fiscal Electrónico e incluso excluirlo del monotributo si detecta que supera los límites permitidos, obligándolo a inscribirse en el régimen general.

Para ello, ARCA cruza la información de la facturación con consumos, acreditaciones bancarias, movimientos en cuentas y billeteras virtuales. Si esos datos resultan incompatibles con la categoría declarada, inicia el procedimiento correspondiente.

No realizar la recategorización también puede perjudicar a quienes debían bajar de categoría. En ese caso, el contribuyente permanecerá durante los próximos seis meses en una escala superior y pagará un importe mayor al que realmente le corresponde.

Con el vencimiento previsto para este miércoles 5 de agosto, revisar los parámetros y actualizar la categoría, cuando corresponda, es la mejor manera de evitar sanciones, diferencias impositivas y pagos innecesarios.