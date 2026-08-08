Conmoción: una nena de tres años murió al caer el auto en el que viajaba al lago Nahuel Huapi

El trágico accidente ocurrió este sábado en la zona de Bariloche. El vehículo desbarrancó y cayó al agua con cuatro ocupantes a bordo.

Buzos de Prefectura junto a efectivos de otras fuerzas trabajaron para rescatar al cuerpo de la niña.

Una tragedia sacudió este sábado a la región patagónica cuando una niña de tres años murió luego de que el automóvil en el que circulaba junto a su familia desbarrancara y cayera al lago Nahuel Huapi, en cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El violento accidente se produjo en horas de la tarde en un sector de la traza vial que bordea el espejo de agua. Por motivos que aún son materia de investigación por parte de la Policía y peritos viales, el conductor del vehículo perdió el control del rodado, lo que provocó que este se precipitara por la pendiente hasta terminar sumergido en las aguas del lago.

Operativo de rescate y dramático desenlace Tras la alerta emitida por testigos que presenciaron el hecho, se desplegó un intenso operativo de emergencia en la zona que incluyó la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Prefectura Naval Argentina y de salud.

A pesar de los esfuerzos de los rescatistas y de las maniobras de reanimación practicadas en la costa, los profesionales confirmaron el fallecimiento de la pequeña de tres años. En tanto, los otros tres ocupantes del vehículo —integrantes de la misma familia— lograron ser rescatados y fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica y contención psicológica, encontrándose fuera de peligro.