    • 3 de agosto de 2026 - 11:50

    Una joven promesa del fútbol murió cuando intentaba llegar a Ceuta

    Medios españoles informaron el fallecimiento de la futbolista Faten Ben Amar El Azizi en su intento de cruzar a nado a la costa española.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La crisis migratoria en Ceuta dejó al menos 67 víctimas fatales, entre ellas la joven futbolista Faten Ben Amar El Azizi, cuya muerte conmocionó al fútbol femenino de Marruecos. La jugadora, de 20 años, perdió la vida mientras intentaba alcanzar a nado la costa española.

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    A través de un emotivo comunicado, el MAT despidió a la futbolista y aseguró que Faten “no buscaba fama ni aventura”, sino la posibilidad de abrir una nueva etapa en su vida.

    El club lamentó que su sueño “terminara antes de comenzar” y sostuvo que muchos jóvenes pagan un precio demasiado alto al intentar emigrar de forma irregular, convirtiendo “los sueños en pesadillas y la alegría en lágrimas”.

    Soldados espa&ntilde;oles asisten a un migrante en una playa de Ceuta. (Foto: REUTERS/Jon Nazca).

    Soldados españoles asisten a un migrante en una playa de Ceuta. (Foto: REUTERS/Jon Nazca).

    Según las autoridades españolas, al menos 67 personas murieron durante los intentos de cruce hacia Ceuta, mientras que medios de Marruecos elevan a al menos 17 las víctimas fatales registradas del lado marroquí.

    El mensaje de la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales

    La Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) también expresó su pesar por la muerte de Faten mediante un comunicado.

    La entidad transmitió sus condolencias a la familia de la futbolista, a sus allegados, a sus compañeras de equipo y a toda la comunidad del fútbol marroquí.

    Además, acompañó el mensaje con una oración para que la joven descanse en paz y para que sus familiares encuentren consuelo ante la tragedia.

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