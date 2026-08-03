Una joven promesa del fútbol murió cuando intentaba llegar a Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta dejó al menos 67 víctimas fatales, entre ellas la joven futbolista Faten Ben Amar El Azizi , cuya muerte conmocionó al fútbol femenino de Marruecos. La jugadora, de 20 años, perdió la vida mientras intentaba alcanzar a nado la costa española.

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A través de un emotivo comunicado, el MAT despidió a la futbolista y aseguró que Faten “ no buscaba fama ni aventura ”, sino la posibilidad de abrir una nueva etapa en su vida.

El club lamentó que su sueño “ terminara antes de comenzar ” y sostuvo que muchos jóvenes pagan un precio demasiado alto al intentar emigrar de forma irregular, convirtiendo “ los sueños en pesadillas y la alegría en lágrimas ”.

Según las autoridades españolas, al menos 67 personas murieron durante los intentos de cruce hacia Ceuta , mientras que medios de Marruecos elevan a al menos 17 las víctimas fatales registradas del lado marroquí .

Soldados españoles asisten a un migrante en una playa de Ceuta. (Foto: REUTERS/Jon Nazca).

La Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) también expresó su pesar por la muerte de Faten mediante un comunicado.

La entidad transmitió sus condolencias a la familia de la futbolista, a sus allegados, a sus compañeras de equipo y a toda la comunidad del fútbol marroquí.

Además, acompañó el mensaje con una oración para que la joven descanse en paz y para que sus familiares encuentren consuelo ante la tragedia.