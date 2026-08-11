Bettina Angeletti multiplicó su patrimonio durante el período en el que Manuel Adorni fue funcionario

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita , puso bajo la lupa no solo el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni sino también el de su esposa, Bettina Julieta Angeletti .

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El requerimiento de justificación patrimonial que se le formuló al exjefe de Gabinete en las últimas horas evidenció un claro incremento en los ingresos, las compras y los consumos de Angeletti durante el período en que Adorni ocupó cargos públicos.

Según el documento que elaboró la fiscalía, al que tuvo acceso TN , a su nombre figura el lote 380 del Country Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz, adquirido el 15 de noviembre de 2024 por $122.534.400 , con origen de fondos declarado como “créditos”.

También se le atribuyen el total de la titularidad de una casa en Morón y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires , además del 50% del departamento de Avenida Asamblea y del 50% de la Jeep Compass del matrimonio.

Los números de sus ingresos muestran una aceleración marcada. Según se desprende del documento, su cuenta en el Banco Galicia tuvo acreditaciones de origen externo que alcanzaron $56.500.876 en 2024 y saltaron a $143.892.132 en 2025 .

En 2024, $39.538.601 correspondieron a haberes de Agropecuaria Las Helenas S.A., donde trabajó en relación de dependencia hasta diciembre de ese año, otros $9.245.800 vinieron de pagos de proveedores y personas jurídicas, $4.784.475 de transferencias de terceros y $2.932.000 de depósitos en efectivo.

En 2025 el panorama cambió de escala: los pagos de proveedores y personas jurídicas sumaron $107.612.124 (de los cuales $56.684.445 se vinculan a facturación a la misma Agropecuaria Las Helenas, ya como asesora), las transferencias de personas físicas llegaron a $25.923.697 y los depósitos en efectivo a $1.700.000.

Ante la Oficina Anticorrupción, Angeletti declaró para 2024 un ingreso neto de $46.765.381 por relación de dependencia y $9.245.800 como asesora autónoma. Para 2025, en cambio, informó $113.323.164 netos por actividad independiente.

ARCA, por su parte, registró una facturación total de $124.282.864 en 2025. La DAFI del Ministerio Público Fiscal observó que a partir de septiembre de 2024 se produjo un crecimiento “significativo y sostenido” de sus ingresos como trabajadora autónoma, que se convierte en su principal fuente a partir de 2025. De hecho, abandonó el monotributo en septiembre de ese año y pasó al Régimen General porque su facturación superó el tope de la última categoría.

Al respecto, el informe destacó que durante el 2024 Angeletti emitió facturas sólo entre octubre y diciembre, concentradas en tres clientes, y aun así su facturación creció un 1.440,97% respecto del período anterior.

En 2025 facturó $124.282.864,00 a 13 clientes, aunque el 81,95% se concentró en dos receptores: Agropecuria Las Helenas S.A. y Foggia Group.

Otro dato que arrojó la investigación es que la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la totalidad de las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni, le facturó la totalidad de sus honorarios a Angeletti.

En otro tramo del extenso informe de más de 200 páginas, se detalló que los saldos netos liquidados de sus tarjetas Visa y American Express del Banco Galicia muestran una progresión constante: $3.216.468 en 2022, $8.968.422 en 2023, $30.257.524 en 2024, $46.214.851 en 2025 y $12.260.298 solo en el primer trimestre de 2026.

Gastos en Mercado Pago y en el exterior

El total de dicho período supera los $100,9 millones. Una parte de esos consumos se realizó en el exterior o a través de plataformas internacionales, como Airbnb, Apple y agencias de viaje.

Mercado Pago funcionó, en la práctica, como un canal adicional de esos mismos gastos: entre 2024 y el primer cuatrimestre de 2026 registró egresos por $45.184.730, financiados en un 88% con sus propias tarjetas de crédito y débito.

El patrimonio del matrimonio Adorni

Para la Justicia, “la reconstrucción que sigue deja atrás el tratamiento individual, porque el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho”.

“Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”, se agregó al respecto.

Para el fiscal, “los entrelazamientos patrimoniales que se han comprobado entre los nombrados colocan, con el grado de provisoriedad de este momento del proceso, a Bettina Angeletti como persona interpuesta en los términos del art. 268, segundo párrafo, del Código Penal”.

El documentó aclaró que, si bien Angeletti fue incluida en la Declaración Jurada Inicial de 2023, no fue consignada en las Declaraciones Juradas sucesivas —Anual 2023, Rectificativa 2023 y Anual 2024—, sino que recién se la consignó en la Declaración Jurada Rectificativa de 2024.