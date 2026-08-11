Mesa Política: Karina Milei auditará los proyectos de Sturzenegger antes de que lleguen al Congreso

El Gobierno decidió ajustar el funcionamiento de su agenda legislativa después del revés que sufrió la semana pasada con el retiro de artículos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En la reunión de la Mesa Política, encabezada este martes por Karina Milei, se resolvió que las iniciativas impulsadas por Federico Sturzenegger deberán pasar por un filtro político antes de ser enviadas al Congreso.

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La medida busca evitar que proyectos considerados demasiado ambiciosos lleguen al Parlamento sin un análisis previo sobre su viabilidad política. El principal antecedente que encendió las alarmas dentro de La Libertad Avanza fue el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, que avanzó sin pasar por una instancia de revisión política y terminó generando resistencia entre sectores aliados.

Sturzenegger participó por primera vez de la reunión de la Mesa Política y presentó los principales proyectos de desregulación que prepara el Gobierno. A partir de ahora, según trascendió, las iniciativas elaboradas desde su área serán revisadas antes de avanzar hacia el Congreso.

La intención de la Casa Rosada es mantener el impulso reformista del gobierno de Javier Milei, pero con una coordinación política que permita anticipar posibles dificultades en el Congreso. La decisión llega luego de que el oficialismo debiera retroceder en aspectos centrales de uno de sus proyectos.

Más temprano, el Gobierno había ratificado a Sturzenegger en su cargo. El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que el funcionario “es una figura clave” para la administración libertaria.

Entre los proyectos que permanecen en la agenda parlamentaria aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada por Milei como una prioridad, y la reforma política, que contempla la eliminación de las PASO.

También forman parte de la agenda la iniciativa de Inocencia Fiscal II, la reforma de Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios previstos para el Banco Central.

Zonas Frías y el acuerdo con los gobernadores

Otro de los puntos analizados fue el proyecto de Zonas Frías. En el Gobierno sostienen que existe un acuerdo con los gobernadores para avanzar con la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y propone modificar el esquema de subsidios al gas para las regiones de clima frío.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo conversaciones con los mandatarios provinciales y trabaja además en un proyecto para establecer un esquema similar destinado a las zonas cálidas.

En paralelo, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves a Catamarca para reunirse con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez. El viaje había sido reprogramado por cuestiones climáticas y tendrá como eje la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El PRO puso un límite a la reforma política

Aunque en la Casa Rosada buscan mostrar consenso entre sus aliados, la eliminación de las PASO todavía genera resistencia. Este martes, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que el tema no está cerrado dentro de su espacio.

“Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, sostuvo Ritondo durante el panel Democracia y Desarrollo, que compartió con Patricia Bullrich.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en tanto, reconoció las dificultades que enfrenta el oficialismo para avanzar con su programa. “Un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”, admitió.

Así, la reunión de este martes dejó una definición central para la segunda etapa legislativa del Gobierno: Sturzenegger seguirá adelante con su agenda de desregulación, pero sus proyectos deberán atravesar primero el filtro político de la mesa que conduce Karina Milei.