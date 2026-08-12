Aranda pidió estudiar "a fondo" el acuerdo con Vicuña, marcó los puntos positivos y también habló del peronismo con Massa

El acuerdo entre la provincia de San Juan y la empresa Vicuña comenzará este jueves su recorrido formal en la Cámara de Diputados. El proyecto ya ingresó al Poder Legislativo y fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria, por lo que tomará estado parlamentario. Sin embargo, no será tratado sobre tablas: de acuerdo con lo resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria, será girado a comisión para su análisis.

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Así lo explicó el diputado provincial del Frente Renovador, Franco Aranda, durante una entrevista con Radio Colón, en la que remarcó que el convenio requiere un estudio detallado antes de que los legisladores definan su posición.

“Lo que hemos acordado en Labor es que va a pasar a comisión. Seguramente nos vamos a reunir rápidamente en comisión para tratarlo rápidamente, pero sí va a pasar por comisión”, señaló.

De esta manera, el acuerdo atravesará el trámite legislativo habitual antes de una eventual aprobación. Aranda sostuvo que, en su caso particular, todavía no tiene una posición definitiva porque se encuentra analizando la letra del convenio y su vinculación con otras normas provinciales.

“Todavía no tengo una posición tomada porque todavía lo estoy estudiando”, afirmó. Y explicó que su intención es “desmenuzar” el proyecto y revisar qué otras leyes están relacionadas para determinar que el convenio quede “totalmente armonizado” con el marco legal vigente.

El legislador puso el foco en la seguridad jurídica como uno de los aspectos centrales del análisis. Según planteó, una aprobación apresurada podría derivar en conflictos judiciales posteriores.

“Si después cometemos un error legislativo, son temas que pueden terminar en la Justicia, pagando o cobrando, pero en la Justicia, y esas cosas hay que evitarlas”, sostuvo.

De todos modos, Aranda reconoció que encuentra aspectos positivos en el acuerdo alcanzado entre el gobernador Marcelo Orrego y Vicuña. Entre ellos mencionó el aporte destinado a infraestructura, el cambio en la base de cálculo de las regalías y la incorporación de un porcentaje adicional mediante un fideicomiso.

“Yo le veo puntos interesantes al acuerdo”, dijo. En particular, destacó que el aporte para infraestructura “está bueno” y consideró positivo que el cálculo de las regalías se realice sobre el valor bruto comercial y no bajo el esquema anterior.

También valoró que se incorpore un 1,5% a través de un fideicomiso, mecanismo que, recordó, ya fue utilizado en otros proyectos mineros de la provincia.

Pero el diputado marcó un punto que, a su entender, necesita una revisión más profunda: el límite establecido para futuras exigencias económicas derivadas del desarrollo del proyecto.

“Hay un límite a las futuras exigencias económicas derivadas de la DIA. Habría que ver si puede complicar a la provincia en el futuro o no”, planteó.

Aranda aclaró que no está afirmando que esa cláusula sea negativa, sino que pretende analizar sus posibles consecuencias antes de votar.

“Son temas que no digo que estén mal, sino que a mí me gustaría estudiarlos con más detalle para saber si voy a aprobar algo que no estoy haciendo realmente consciente”, explicó.

El diputado también se refirió al pedido del oficialismo para que el convenio sea aprobado por unanimidad y sostuvo que el consenso político siempre es deseable, aunque no puede reemplazar el análisis legislativo.

“Mientras más consenso tenga una ley siempre es mejor”, consideró. Pero inmediatamente remarcó que los legisladores tienen la responsabilidad de estudiar el proyecto “a fondo”.

En ese sentido, vinculó el análisis del acuerdo con una de las principales expectativas que genera el desarrollo minero: la creación de empleo.

“Todo lo que sea apoyar el crecimiento de San Juan, yo siempre me pongo en la posición de los sanjuaninos que hoy no tienen trabajo y saben que esto puede generar trabajo”, señaló.

Sin embargo, planteó que esa mirada no debe impedir que se revisen las condiciones del convenio para evitar eventuales consecuencias negativas para las cuentas públicas en el futuro.

“Eso no quiere decir que nosotros como legisladores no debamos estudiar el proyecto a fondo y si encontramos algo que está mal, bueno, esto no puede generar un problema futuro”, afirmó.

El diagnóstico que Aranda le transmite a Massa: “El peronismo no está del todo unido”

Durante la entrevista, Aranda también habló sobre la actualidad del Frente Renovador y los movimientos que comienzan a darse dentro del espacio de cara al escenario electoral. Contó que dirigentes y militantes sanjuaninos participaron de actividades del partido en Buenos Aires, mientras que él se encuentra abocado a la organización de un congreso regional en La Rioja.

Según explicó, desde la conducción nacional del Frente Renovador el mensaje que se transmite apunta principalmente a la unidad. Y ese es también el diagnóstico que Aranda lleva cuando le preguntan cómo observa el escenario político de San Juan.

Su lectura es que el peronismo provincial todavía no logró resolver uno de los principales problemas que también observa a nivel nacional: la falta de unidad interna.

“En San Juan políticamente, dentro del peronismo, tenemos hoy todavía un poco el mismo problema que se vio a nivel nacional, donde el peronismo no está del todo unido”, señaló.

Para el diputado, esa situación obliga a continuar trabajando en la construcción de un espacio común porque la unidad aparece como una condición necesaria para que el peronismo vuelva a tener chances de disputar el poder.

“Hay que seguir trabajando esa unidad, que va a ser clave si también queremos recuperar el gobierno”, afirmó.

La definición de Aranda se enlaza con el mensaje que, según contó, Sergio Massa transmitió a las mujeres que participaron de una actividad del Frente Renovador: la necesidad de militar “con la verdad”, incluso cuando el diagnóstico sea incómodo.

“Siempre hay que hablar con la verdad, por más dura que pueda ser”, resumió.