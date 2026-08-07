Caputo recibió a Vicuña y destacó una "excelente reunión" por el megaproyecto de cobre en San Juan

El proyecto Vicuña volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo una reunión con los máximos ejecutivos de la compañía que desarrolla en San Juan uno de los emprendimientos de cobre, oro y plata más importantes del país.

Tras el anuncio de Orrego, Vicuña confirmó el aporte de US$ 250 millones y explicó cómo se ejecutará

Del encuentro participaron el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González ; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein ; y el Country Director para Argentina y Chile, José Morea . Caputo calificó el encuentro como una “excelente reunión” y volvió a resaltar la magnitud que tendrá el desarrollo sanjuanino.

Según destacó el titular de Economía, Vicuña contempla una inversión inicial superior a los US$9.700 millones y será desarrollado por BHP y Lundin Mining . El proyecto ya obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Durante su publicación, Caputo puso el foco en el impacto económico esperado. De acuerdo con los números difundidos por el Gobierno nacional, el desarrollo minero podría generar exportaciones superiores a los US$2.600 millones anuales y alrededor de 31.700 puestos de trabajo directos e indirectos .

El emprendimiento apunta a la extracción de cobre, oro y plata y reúne los depósitos Josemaría y Filo del Sol , ubicados en la cordillera sanjuanina. Por su escala y recursos, se perfila como uno de los proyectos de cobre más relevantes de Argentina y con proyección internacional.

RIGI VICUÑA:

Excelente reunión junto al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González y el secretario de Minería, Luis Lucero, con el CEO de Vicuña Corp, Ron Hochstein y el Country Director de Argentina y Chile, José Morea, con quienes conversamos sobre Vicuña,… pic.twitter.com/mrj59MlU3z — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 7, 2026

Luis Caputo calificó como “excelente” la reunión con los directivos de Vicuña y destacó la inversión, las exportaciones y el empleo proyectado para el desarrollo minero en San Juan.

La reunión llegó tras el acuerdo por US$250 millones para San Juan

El encuentro en Nación se produjo apenas días después de otro anuncio de fuerte impacto para la provincia. El gobernador Marcelo Orrego confirmó un acuerdo con Vicuña que prevé un aporte anticipado de US$250 millones para financiar obras de infraestructura pública.

Según la información oficial de la Provincia, se trata de un aporte único, no reembolsable ni compensable, que será destinado a proyectos viales, hídricos y de saneamiento. Entre las primeras obras anunciadas aparece la renovación de la Ruta Nacional 40 Norte, considerada estratégica para mejorar la conectividad entre distintos departamentos y acompañar el crecimiento de la actividad productiva y minera.

El propio Caputo también mencionó ese entendimiento y señaló que Vicuña aportará los US$250 millones antes de fin de año para infraestructura previamente acordada con el Gobierno sanjuanino.

Un proyecto que avanza hacia su etapa decisiva

La reunión se suma a una serie de definiciones que Vicuña consiguió durante los últimos meses. Además de su incorporación al RIGI, recientemente obtuvo el aval regulatorio para avanzar con la infraestructura eléctrica de alta tensión necesaria para abastecer el futuro complejo minero.

Con una inversión inicial prevista de US$9.700 millones, el aporte anticipado para infraestructura provincial y las distintas autorizaciones que viene obteniendo, Vicuña continúa dando pasos para convertirse en uno de los desarrollos mineros de mayor escala de la historia argentina, con San Juan como centro de la inversió